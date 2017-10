Dicas para revisar Português, Literatura, Inglês e Espanhol para o Enem

Macetes para o exame 28/10/2017 | 14h08 Atualizada em

No dia 5 de novembro, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) participam do primeiro dia de provas, que será composta por 180 questões, de Ciências Humanas e Linguagens, e também deverão fazer uma redação. A plataforma de educação Sistema Ari de Sá (SAS) fez um mapeamento, com as provas do Enem de 2009 a 2016, para saber quais são os assuntos que mais caem no exame por disciplina.

Dicas de Redação para o Enem 2017

Para as matérias de Ciências Humanas, mais específico na área de Linguagens, a SAS avaliou literatura e língua portuguesa em conjunto. Já para língua estrangeira, o Sistema Ari de Sá fez análise das provas de inglês e espanhol em separado.

VÍDEOS: Confira as dicas para cinco matérias do Enem 2017

O Diário conversou com os professores do Totem Vestibulares, do Alternativa Pré-Vestibular Popular e do Genius Cursos Preparatórios para ver se eles concordam com os resultados do SAS e para apresentar dicas sobre estas disciplinas.