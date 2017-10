Cosm garante o penta no Campeonato Gaúcho de Orientação

Maior campeão 30/10/2017 | 19h32 Atualizada em

Há cinco anos, não tem para ninguém. No último domingo, o Clube de Orientação de Santa Maria (Cosm) garantiu, pelo quinto ano consecutivo, o título do Campeonato Gaúcho de Orientação. E a taça veio com uma etapa de antecedência. A disputa da 6ª fase da competição foi em Santana do Livramento, e a última, quando os santa-marienses receberão o troféu de campeão por equipes, será em 10 de dezembro, em casa, com organização do Natura Clube de Orientação. É o sexto da sua história. Em 16 edições da competição, o Cosm é o maior vencedor.

Para o presidente do Cosm, Vítor Dias, à frente da presidência do clube nesses cinco anos, o investimento no atleta, com o custeamento de inscrições e taxas para estar regularizado junto à Federação Gaúcha de Orientação, possibilita que a equipe conte com cerca de 160 orientistas. Tudo isso, segundo ele, graças a captação de recursos possibilitada pelo Programa de Apoio e Promoção do Esporte de Santa Maria (Proesp).

– Cada um que assume uma entidade, prioriza alguma coisa. Quando assumi o clube, disse que a minha bandeira é o atleta. Fizemos toda a gestão em prol dos atletas – explica Dias.

Mesmo faltando uma etapa para o final da competição, a soma dos resultados dos atletas do Cosm não tem mais como ser alcançada por outros clubes. Os resultados no último domingo, em percurso de muito desnível, mata nativa densa, espinhos, penhascos e pedras soltas, em Santana do Livramento, confirmaram o favoritismo santa-mariense.

O grupo teve 60 representantes na prova e um aproveitamento superior a 50%. Foram 34 medalhas conquistadas: 16 de ouro, nove de prata e nove de bronze. Outra equipe de Santa Maria, a Natura CO, também foi bem, com quatro ouros, duas pratas, um bronze, em um total de 15 participantes. Na classificação geral, o Cosm soma 9.694 pontos, contra 3.939 do Natura CO, que é o segundo colocado.