Cineclube e mais 10 opções para curtir a segunda em Santa Maria

Agenda 23/10/2017 | 09h17 Atualizada em

"Pink Floyd - TheWall"

O Cineclube Lanterninha Aurélio encerra, nesta segunda, o Ciclo Estação da Música com o filme Pink Floyd - The Wall, dirigido por Alan Parker. O drama mostra as fantasias delirantes do superstar do rock Pink, um homem que enlouquece lentamente em um quarto de hotel em Los Angeles. O filme, baseado no álbum The Wall, da banda Pink Floyd, acompanha o cantor desde sua juventude, mostrando como ele se escondeu do mundo exterior.

Quando – Hoje, às 18h

Onde – Auditório Cesma (Rua Professor Braga, 55)

Quanto – Entrada franca

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001

RENATO MIRAILH

MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800

Agenda da semana no Theatro

BRASIL, O “SAMBA” QUE DÁ

O espetáculo conta a divertida viagem de um casal de aposentados que decide conhecer o Brasil. No percurso, eles se deparam e se encantam pela diversidade cultural e riqueza artística. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Amanhã, às 20h. Ingresso: R$ 10 (meia entrada) e R$ 20 (geral)

GUANTÁNAMO GROOVE E ORQUESTRA ITAIMBÉ

O espetáculo faz parte da programação de lançamento do novo trabalho da Guantánamo e Orquestra Itaimbé Acústico no Treze, gravado ao vivo em 2016. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 25 de outubro, às 20h. Ingresso: R$ 12 (meia entrada) e R$ 25 (geral)

BARAFUNDA

Montagem de diversas cenas criadas a partir de exercícios trabalhados em aula pelos alunos do Curso de Iniciação Teatral. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 26 de outubro, às 20h. Entrada franca

A ARCA DE NOÉ

A reunião dos bichos e a poesia da obra na criação de grandes autores musicais brasileiros. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 27 e 28 outubro, às 20h. Ingresso: R$ 10

ADORADO TANGO

Show musical que realça a harmonia entre aspectos clássicos e contemporâneos do tango porteño. Theatro Treze de Maio (Praça Saldanha Marinho, s/nº). Dia 29 de outubro, às 20h. Ingresso: R$ 60 (antecipado), R$ 60 (sócios), R$ 50 (meia entrada) e R$ 100 (geral)

Foto: Gabriel Haesbaert / Newco DSM

>> Exposição

BANALIDADE E INDIFERENÇA

Exposição dos artistas Susane Kochhann, Renato Kuhn e Mateus Bolson. Sala Eduardo Trevisan, no hall da Câmara Municipal de Vereadores (Rua Vale Machado, 1415). Até amanhã. De segunda a quinta-feira, das 8h ao meio dia e das 13h30min às 17h30min, e sexta das 7h30min às 13h30min. Entrada franca

PRODUÇÃO ACADÊMICA DE ARQUITETURA VOLTADA À CIDADE DE SANTA MARIA

Exposição conta com o trabalho final de graduação de 15 egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo de faculdades do Município. Sala Monet Plaza Arte (Avenida Fernando Ferrari, nº 1.483, Monet Plaza Shopping). Até 31 de outubro. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 11h às 18h. Entrada franca

DEZ BELEZAS [DES]BELEZAS

Ilustrações de meninas e bonecas inspiradas em personagens princesas da Disney, da artista Cristiane. Sesc Santa Maria (Avenida Itaimbé, 66). Até 30 de outubro. De seg a sexta-feira das 8h às 20h. Aos sábados das 8h ás 13h30min. Entrada franca.