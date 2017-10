Campanha pede ajuda para Lilian fazer cirurgia no coração  

Solidariedade 25/10/2017 | 10h37 Atualizada em

"Se alguém pudesse fazer uma mágica, eu pediria que tirassem essa doença de mim, eu iria ficar muito feliz". Este é um desejo da Lilian Wulff Fontes, 11 anos, que sofre desde que nasceu com problemas no coração. Por causa da doença, as atividades que ela fazia antes como capoeira, andar de bicicleta, jogar futebol e vôlei, correr e o simples ato de pegar a irmã Ana, de 1 ano e 8 meses, no colo tiveram que ser interrompidas.

Há oito meses, ela tem crises, sente falta de ar, formigamento no peito e, às vezes, desmaia. A luta começou quando Lilian ainda estava na barriga da mãe, Cristielle da Silva Wulff, 31 anos.

– Na gravidez, eu fiquei sabendo que ela tinha o coração acelerado. Com 3 meses de vida, ela teve bronquiolite, parada cardiorrespiratória, chegou a ficar um minuto sem respirar e, com tudo isso, precisou ficar três meses internada no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre – conta a mãe.

Para conseguir fazer a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Cristielle deu encaminhamento para consultar com um médico cardiologista pediátrica, mas a consulta e o exame foram marcados para agosto e setembro de 2018.

Comovida com a história, a cabeleireira Cristiane de Mello, 37 anos, organizou uma campanha para arrecadar dinheiro para fazer exame na rede particular e, quem sabe, conseguir realizar a cirurgia. Em uma semana, foram recolhidos R$ 700 que já foram utilizados na consulta particular e em um exame mais completo.

– Eu me coloquei no lugar de mãe, acompanho o que eles passam e sei que não é fácil. A gente tem que ajudar de alguma, na medida do possível, por isso criei uma página na internet para tentarmos conseguir fazer a cirurgia particular, ela não tem como esperar, pelo Sus só vai ser possível fazer o exame o ano que vem – comenta a amiga da família.

Conforme a família, no exame feito na segunda-feira, foi possível detectar que o caso da Lilian piorou e que a cirurgia precisa ser feita o mais breve possível. Se a cirurgia for particular custaria, em média, R$ 100 mil. A página Todos pela Lica tem 209 membros recebe diariamente mensagens de carinho e esperança.

A DOENÇA

De acordo com o médico cardiologista de Santa Maria Romualdo Bolzani dos Santos, a menina tem cardiopatia congênita, uma doença cardíaca. É uma alteração na estrutura do coração que pode ser diagnosticada antes mesmo do nascimento.

– Ela tem um pequeno orifício que comunica o ventrículo esquerdo com o direito, não deveria haver essa comunicação entre as cavidades. Esse não é um caso raro, e fatores genéticos os gestacionais podem causar a doença. Não é uma raridade, mas precisa operar. Quanto mais tempo passa, o problema piora – explica.

SAIBA COMO AJUDAR A LILIAN

Banco - Caixa Econômica Federal

Conta Poupança - 4507

Agência - 00000231-2

Operação - 013

Titular - Jailson Soares do Couto

Página no Face Todos pela Lica