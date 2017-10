Banco de sangue do Hospital de Caridade precisa de doação

Solidariedade 30/10/2017 | 11h49 Atualizada em

O banco de sangue do Hospital de Caridade de Santa Maria precisa de doação de sangue do tipo O negativo. Entre hoje e amanhã, o banco de sangue vai trabalhar em horário prolongado devido à urgência para coleta de sangue.

Para doar, é necessário levar um documento de identidade com foto e não estar em jejum antes de ir ao banco de sangue. Além disso, o doador não pode ter tido febre na última semana nem ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas (confira, abaixo, os detalhes). Também é preciso pesar 50kg ou mais para poder doar sangue.

O banco de sangue fica no Hospital de Caridade, na entrada pela Rua Floriano Peixoto. Nestes dois dias, o banco vai funcionar das 8h às 16h, sem fechar ao meio-dia. Outras informações podem ser obtidas pelo (55) 3221-2999.

O QUE É PRECISO PARA DOAR SANGUE

– Estar em boas condições de saúde

– Levar documento oficial de identidade com foto

– Ter idade entre 16 e 69 anos. Pessoas com menos de 18 anos precisam de autorização de pais ou responsáveis legais e, com mais de 61 anos, não podem doar se for a primeira vez

– Pesar 50 quilos ou mais

– Não estar em jejum

– Ter dormido pelo menos 4 horas antes da doação

– Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Impedimentos temporários:

– Gripe ou febre

– Gravidez

– 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana

– Ter feito tatuagem nos últimos 12 meses ou acupuntura nos últimos 3 dias

– Ter tido exposição à situação de risco para a Aids (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas)

Impedimentos definitivos:

– Doença de Chagas ou malária

– Hepatite após os 10 anos de idade

– Ser portador dos vírus HIV (Aids), HCV (Hepatite C), HBC (Hepatite B) e HTLV

– Uso de drogas injetáveis