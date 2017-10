Apostas para a Mega da Virada já podem ser feitas

Loterias 31/10/2017 | 16h35 Atualizada em

Começaram nesta segunda-feira as apostas para a Mega da Virada. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a estimativa de prêmio é de R$ 220 milhões para quem acertar os seis números do concurso, que será sorteado no dia 31 de dezembro.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 1,1 milhão em rendimentos mensais – valor suficiente para comprar um carro popular por dia, 440 apartamentos de R$ 500 mil ou, ainda, uma frota de mais de 70 helicópteros.

A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e, como nos demais concursos especiais, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente.