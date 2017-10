Após período de avaliação nacional, goleiro da ASH aguarda nova convocação

Oportunidade 17/10/2017 | 20h22 Atualizada em

Pedro junto do técnico do time juvenil nacional, Washington Nunes

Pedro junto do técnico do time juvenil nacional, Washington Nunes Foto: Pedro Rodrigues / Arquivo Pessoal

Qualidades técnicas apuradas, somadas a um porte físico generoso, são fundamentais para a cartilha do goleiro moderno. Seguido a regra, o jovem arqueiro da Associação Santa-Mariense de Handebol (ASH/Praxis), Pedro Rodrigues, 18 anos, participou do Acampamento Nacional de Desenvolvimento e Melhoria Técnica Sub-18, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, entre os dias 4 e 13 de outubro. A atividade foi organizada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e coordenada pelo ex-treinador da seleção brasileira de handebol e atual técnico do time juvenil nacional, Washington Nunes. Ao longo de 10 dias, as promessas brasileiras tiveram treinos táticos e aulas didáticas, incluindo uma palestra com o ponta-esquerda Alemão, da Seleção.

Goleiro de handebol de Santa Maria é convocado para treino nacional

Além de Pedro, pelo menos 65 atletas de 20 Estados diferentes compareceram aos treinos, escolhidos por meio de acampamentos regionais. Do Rio Grande do Sul, participaram outros quatro atletas, sendo dois de Caxias do Sul, um de Porto Alegre, e o gabrielense Gabriel Mesquita, do Clube de Handebol de São Gabriel.

Equipe cadete do Handebol Feminino de Santa Maria fica em 5º no Estadual

– Foram 10 dias para aprender coisas novas. Foi bastante cansativo. Em momentos, treinávamos entre equipes e, no descanso, assistíamos a lances de jogo, em DVD. Realizei um sonho de infância. Agora, fico bastante nervoso, já que o corte pode sair a qualquer momento, seja daqui a duas semanas ou um mês – destaca Pedro, jogador de handebol desde os 11 anos.

Referência no handebol, professor de Santa Maria assume cargo no Ministério do Esporte

Nos próximos dias, a Confederação deverá anunciar uma nova lista. Dos 60 jogadores, restarão 20, que serão encaminhados para o próximo e último período de testes. Após isso, uma nova filtragem reduzirá o elenco para 16 jogadores, que representarão o Brasil em futuras competições. Pedro, até o momento, disputa posição com outros 10 goleiros. O técnico dele na base da ASH, Marcius Fuchs, destacou as principais características do arqueiro: bom enfrentamento individual, reações velozes e altura.

Meninas de Santa Maria conquistam título inédito da Copa Mercosul de Handebol

– Ele é um menino que tem o biotipo para essa prática, com 1,94m. Fisicamente, vai crescer um pouco mais. Tecnicamente, segue em evolução. Pelo que me passou, foi muito bem nos treinamentos. Ele tem futuro e eu torço muito para o seu desenvolvimento, seja na Seleção ou em um clube. A qualidade do Pedro não é achada todo dia – salienta Marcius.

Em 31 de outubro, o armador do time sub-16 da ASH, Eduardo Corrêa, 15, também viajará ao Acampamento Nacional, mas na categoria cadete, em São Bernardo de Campo. Com a altura de 2,02m, Eduardo foi convocado para a seletiva, que contará com 60 atletas e segue até 9 de novembro.