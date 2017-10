ACF, de Caçapava do Sul, larga em vantagem nas quartas de final da Série Bronze de Futsal

Representante da região 22/10/2017 | 15h29 Atualizada em

Único representante da região que ainda segue vivo na Série Bronze, a ACF, de Caçapava do Sul, venceu a AMF, de Marau, por 5 a 4, em duelo de ida das quartas de final, na noite de sábado. Com o ginásio municipal da sua cidade reservado para outro evento, a equipe caçapavana teve de sediar o confronto em São Sepé. Mesmo assim, a torcida compareceu em peso e lotou a quadra sepeense. Os gols da ACF foram marcados por Dida (duas vezes), Carlico, Mateus Pezão e Ilo, em tiro livre a 32 segundos do fim do jogo, que garantiu a vitória dos mandantes.

ACF terá de mandar jogo decisivo em São Sepé

Na volta, no próximo sábado, às 20h, no Ginásio Municipal Jatyr Francisco Foresti, em Marau, os caçapavanos jogam pelo empate no tempo normal. Uma vitória marauense leva a decisão para a prorrogação. Em caso de igualdade no tempo extra, a AMF garante vaga às semifinais. Na Série Bronze, os dois finalistas sobem para a Prata.