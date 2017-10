10 opções para curtir a quarta em Santa Maria 

Agenda 17/10/2017 | 21h08 Atualizada em

A delicadeza da natureza

Abordar e tentar não ser indiferente ou tratar com banalidade o mundo ao redor. Esse é o objetivo da exposição Banalidade e Indiferença, dos artistas Susane Kochhann, Renato Kuhn e Mateus Bolson que está a mostra no hall da Câmara Municipal de Vereadores, até 24 de outubro. Através de objetos, fotografias e terrapintura, percepções distintas chamam atenção para varias formas de alienação. Entre as obras está a terrapintura de Susane, que aborda a natureza e a passagem do tempo e seus vestígios.

Quando _ Até 24 de outubro. De segunda a quinta-feira, das 8h ao meio dia e das 13h30min às 17h30min, e sexta das 7h30min às 13h30min

Onde _ hall da Câmara Municipal de Vereadores (Rua Vale Machado, 1415).

Quanto _ Entrada franca

GABRIEL ALMEIDA + JOCA FARIAS

Pop rock e MPB. Quarta Drink. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 23h. Ingresso: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887

DISCOTECAGEM

Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h30min. Entrada franca

LÉO PAIN

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 21h. Ingresso: R$ 18

KARIEL NUNES

Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingresso: R$ 8. Tel: (55) 3221-8800

SAMBA ROCK GOL

Com Estevan Pereira e Denir Susback. The Park (Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 10

MONTE BLANCO

Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 20h. Entrada franca

PRODUÇÃO ACADÊMICA DE ARQUITETURA VOLTADA À CIDADE DE SANTA MARIA

Exposição conta com o trabalho final de graduação de 15 egressos do curso de Arquitetura e Urbanismo de faculdades do Município. Sala Monet Plaza Arte (Avenida Fernando Ferrari, nº 1.483, Monet Plaza Shopping). Até 31 de outubro. De segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, das 11h às 18h. Entrada franca

DEZ BELEZAS [DES]BELEZAS

Ilustrações de meninas e bonecas inspiradas em personagens princesas da Disney, da artista Cristiane Ziegler Leal. Sesc Santa Maria (Avenida Itaimbé, 66). Até 30 de outubro. De seg a sexta-feira das 8h às 20h. Aos sábados das 8h ás 13h30min. Entrada franca.

TRAVESSIA

Exposição do artista visual Luciano Santos simula as variadas alas de um bloco de Carnaval. Museu de Arte de Santa Maria - Masm (Av. Presidente Vargas, 1400). Até 1 de novembro. De seg a sexta-feira das 8h ao meio dia e das 13h às 16h.