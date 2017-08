VÍDEO: polícia divulga imagens de suspeito de assassinato em frente à igreja

Investigação 09/08/2017 | 10h24 Atualizada em

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) divulgou hoje imagens que mostram um homem suspeito de ter assassinado Wilson Hoehr, 53 anos.

Segundo a equipe de investigação, uma testemunha reconheceu o homem que aparece nas cenas captadas por uma câmera de monitoramento como sendo o autor das facadas que vitimaram Hoehr, no dia 31 de julho deste ano. A vítima foi encontrada morta na calçada que fica em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Rua Castro Alves, na região norte da cidade.

As imagens mostram um homem de barba, camiseta e bermuda caminhando perto do local onde ocorreu o crime, minutos antes de a vítima ser encontrada morta.

Em outro trecho, é possível ver a vítima caminhando pela rua até um poste, onde permanece parado. Em seguida, o autor do assassinato chega ao local e desfere os golpes em Hoehr. Veja abaixo:

A polícia trabalha para tentar descobrir o motivo do crime e pede que, se alguém tiver alguma informação, que ajude na identificação do suspeito entrando em contato com a delegacia pelo telefone 55 3217 5078.



Não é preciso se identificar.

Hoehr foi a 39ª vítima de assassinato em Santa Maria neste ano.