UPA e Hospital São Francisco têm novos administradores

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A partir de hoje, o Hospital São Francisco de Assis e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), do Bairro Perpétuo Socorro, de Santa Maria passam a ter novos administradores. Os dois são integrantes da Associação Franciscana de Assistência à Saúde (Sefas), que faz a gestão das duas instituições.



O administrador Rogério Carvalho, 29 anos, que ficou à frente da UPA desde que o órgão iniciou os serviços, em 2012, assume o trabalho no Hospital São Francisco e continua como administrador do Hospital Casa de Saúde. A irmã Ubaldina Souza e Silva segue à frente da direção da Sefas.

Gabriel Gausmann Oliveira 31 anos, assume hoje, pela primeira vez, a administração da UPA. Segundo ele, o convite foi uma surpresa e o desafio será interessante. A intenção é melhorar a qualidade do serviço ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) em um momento de delicadeza financeira.

– Quero conhecer a realidade dos médicos, da equipe da UPA, conversar com as pessoas, saber quais são as dificuldades dos usuários e estreitar as relações. Com isso, alinhar a equipe médica com a equipe técnica para tentar uma aproximação com o usuário do serviço. Ainda não posso dizer como, sem ter a experiência prática, da vivencia diária. Vou começar hoje e analisar o contexto e o funcionamento como um todo. O desafio da saúde é atender melhor o usuário – comenta o novo administrador da UPA.

MELHORIAS

No Hospital São Francisco de Assis, que está localizado no Bairro da Nossa Senhora de Lourdes, desde que foi adquirido pelo Centro Universitário Franciscano, estão sendo realizadas reformas e melhorias na área externa e interna, como ampliação dos setores de serviços, construção de ambulatórios e pronto-atendimento.

– A intenção é ampliar o São Francisco para atender Santa Maria e região, tentar colocar um pouco da minha experiência hospitalar e fazer com que vire referência no serviço particular e de convênio. Nós vamos fazer uma gestão compartilhada com profissionais de grande desempenho, médicos e enfermeiros. O local está crescendo, conta com várias obras. Estamos aqui para propor novos serviços e potencializar os que já existem – afirma o novo gestor do hospital, Rogério Carvalho.

