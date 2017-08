Sindicato Rural de Santa Maria escolhe nova diretoria no dia 21

ELEIÇÕES 10/08/2017 | 10h00 Atualizada em

Associados com mensalidade em dia devem comparecer na sede da entidade (Rua Appel, 475) entre 8h e 17h para votar

Uma das entidades mais representativas do meio rural da região Centro do Estado está prestes a escolher sua nova equipe diretiva. É o Sindicato Rural de Santa Maria, que realizará eleições para a gestão 2017/2020 no dia 21 de agosto. Apenas uma chapa se mostrou interessada em comandar a entidade pelos próximos três anos. A equipe candidata é formada por 19 pessoas (veja quadro abaixo) que tem como líder Sérgio Claudionor Antonello Londero, na presidência, e Laura Azevedo Liechavicius como vice.

Conforme o secretário executivo do Sindicato Rural de Santa Maria, Erony Paniz Júnior, a votação será realizada em apenas um dia.

– A urna estará disponível na sede da entidade durante todo o dia 21. Os associados poderão votar entre 8h e 17h – comenta Paniz.

Segundo ele, os associados com mensalidades em dia junto à entidade, que são 216, estão aptos a votar no pleito. O resultado da eleição deverá ser conhecido por volta das 20h ainda do dia 21. O atual presidente é o produtor Renato de Freitas, que deixa o cargo após o segundo mandato, conforme manda o estatuto, na presidência da entidade.

A sede do Sindicato Rural fica na Rua Appel, 475, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Mais informações pelo (55) 3217-4790.