Reviravolta na votação que vai escolher o melhor sushi de Santa Maria

Falta menos de uma semana para terminar a votação do Top Sushi, a promoção do Diário, com patrocínio do Delivery Much, que vai premiar o restaurante de comida japonesa mais votado e, ainda, o autor da frase mais criativa em relação ao voto.

Saiba como você pode ganhar descontos em sushis de Santa Maria



Até agora, foram mais de 4 mil votos computados no formulário e uma surpresa: a parcial de votação teve uma reviravolta. Confira abaixo:

Sushibar Morita: 35,7%

Matsuri Sushi: 30,7%

Costa Dourada: 17,1%

Outros: 16,5%

Para participar, você precisa marcar, no formulário abaixo, o restaurante que, na sua opinião, prepara o melhor sushi de Santa Maria. Depois, você também precisa de muita criatividade para responder à pergunta "Por que o restaurante que votei serve o melhor sushi da cidade?". As respostas podem ser enviadas até as 20h do dia 22 de agosto.

Cada participante pode votar quantas vezes quiser. Mas cuidado: a sua justificativa não pode ultrapassar três linhas. Então, não perde tempo e capricha na criatividade!

