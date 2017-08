Possível ato de vandalismo deixa Rosário do Sul sem ambulância do Samu

Região 10/08/2017 | 20h34 Atualizada em

Um ato de vandalismo deixou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fora de operação em Rosário do Sul. No último dia 3, desconhecidos teriam colocado água no tanque de combustível da única ambulância em funcionamento na cidade. A outra está no conserto.

Adulteração do combustível do veículo foi percebida no último dia 3, quando o motorista se preparava para o serviço Foto: Julio Lemos / Gazeta de Rosário

A orientação para quem necessitar de socorro imediato é ligar para o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Dona Suzi chega aos 101 anos com receita de longevidade



A Brigada Militar foi acionada pela equipe do Samu para registro de vandalismo na ambulância Fiat Ducato, que estava estacionada em frente à sede – que funciona no antigo prédio da Brigada Militar, na Rua Amaro Souto, Bairro Ana Luiza. Conforme o boletim, o motorista que assumiu o expediente, por volta das 7h, percebeu que a viatura falhou ao tentar ligá-la para fazer o check list de funcionamento do veículo.

Ao solicitar o auxílio de um mecânico, o profissional concluiu que havia sido colocada água no tanque de combustível, o que afetou todo o sistema de distribuição e admissão de combustível do motor.

Senado aprova PEC que torna o estupro um crime imprescritível



Segundo o administrador do Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, Jorge Valdemar de Souza, o prejuízo é grande para a cidade, já que a segunda viatura está em conserto. O prejuízo pode chegar a R$ 10 mil.

(Julio Lemos/Gazeta de Rosário)