Polícia investiga morte de homem que sofreu queda em bar

Santa Maria 16/08/2017 | 10h30 Atualizada em

A Delegacia de Homicídios e Desaparecidos de Santa Maria está investigando a morte de um homem de 43 anos, que sofreu uma queda em um bar de Santa Maria após um desentendimento com o dono do estabelecimento.



Marcelo Rodrigues Almeida morreu nesta terça-feira, 30 dias depois de dar entrada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Caridade. Segundo familiares, ele foi levado ao hospital no dia em que sofreu a queda e teria entrado em estado de coma profundo no mesmo dia.

Polícia prende suspeito de assaltar ônibus duas vezes em menos de cinco horas



Segundo o delegado Gabriel Zanella, o desentendimento ocorreu em 14 de julho, por volta das 14h30min, em um bar localizado na Rua Floriano Peixoto. Almeida teria sido empurrado e, na queda, bateu a cabeça no chão. Ele chegou a se levantar e conversar e foi levado para casa. Depois, sentiu-se mal e foi conduzido ao hospital.

– Investigamos esse caso há um mês e, infelizmente, ele veio a óbito e não conseguimos ouvi-lo. Já conversamos com testemunhas e com o dono do bar, que relatou o caso e contou que a vítima era seu cliente. Aguardamos laudos da perícia e o atestado de óbito para concluir as investigações – afirmou o delegado.





Foto: Reprodução / Reprodução

Almeida era solteiro e tinha um filho adolescente. Ele era filho de Pedro Almeida, dono da ex-Bramoto e já falecido, irmão de Ricardo Almeida e filho de Marlei Nobre Rodrigues.



– Ele era uma pessoa alegre, sempre de bem com a vida – contou a prima, Daniela Dalla Lana.

Ladrão invade casa e tranca idosa para roubar televisão



Conforme familiares, Almeida trabalhou com o pai por muitos anos e era um apaixonado por motos. O enterro de Almeida ocorre hoje, às 11h, no Cemitério Santa Rita.