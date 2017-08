Pinhal Grande será uma das cidades gaúchas com maior rede de esgoto

Região 18/08/2017 | 11h15 Atualizada em

Está previsto para este mês a assinatura do contrato para a ampliação da rede de esgoto sanitário de Pinhal Grande. O investimento, que chegará a R$ 1,1 milhão, garantirá que 98% da zona urbana tenha coleta de esgoto, um dos mais altos índices do Estado.

Recursos de R$ 1,4 milhão haviam sido autorizados por meio do PAC 2 em 2011, mas obras nunca saíram do papel Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

O recurso é do Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A verba foi autorizada em 2011 por meio do PAC 2, do governo federal. Contudo, a obra ainda não foi executada. Parte do valor, R$ 651 mil, foi depositado na conta do município à época, e até agora não foi utilizada.

Prefeitos da Região Central visitam o Hospital Regional



Segundo a prefeitura de Pinhal Grande, a liberação do recurso para a ampliação da rede foi possível porque o município conta com um sistema de esgoto com tratamento eficiente, implantado em 1996 e concluído em 1998. Como as obras de ampliação ainda não começaram, a atual administração decidiu estabelecer o investimento entre suas metas. Um dos motivos para o projeto não sair do papel foram divergências entre o plano elaborado pela prefeitura e as exigências da Funasa.

LICITAÇÃO DEFINIU EMPRESA RESPONSÁVEL

A licitação, que contou com quatro empresas concorrentes, teve como vencedora do processo para a execução da obra a T. Terrasul Serviços de Escavações, de Erechim. A proposta vencedora tem preço 28% inferior ao orçado e ao contratado em 2011, que era de R$ 1,4 milhão.

Banco do Brasil nega fechamento da agência em São Sepé



As novas redes de esgoto irão contemplar a Avenida Integração, no trecho entre a creche e o Bairro Limeira, e também os loteamentos Batistella e Romarino Dalla Nora. Essas novas redes, somadas ao sistema, que recebeu uma ampliação em 2002, atenderão 98% da cidade com esgoto tratado, conforme a prefeitura. No Rio Grande do Sul, o esgoto atende, em média, a apenas 24% dos domicílios urbanos, de acordo com a Funasa.

O prefeito Luiz Antonio Burin (PSD) lamenta que o recurso não tenha sido aplicado antes, ao mesmo tempo em que está feliz por ter a oportunidade de executar um dos maiores investimentos em infraestrutura já realizados em Pinhal Grande.

* Com informações da prefeitura de Pinhal Grande



-- contentFrom:cms -->