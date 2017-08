Parque Cacism reabre neste sábado

Lazer 11/08/2017 | 11h30 Atualizada em

A partir deste sábado, os santa-marienses terão à disposição mais um espaço de lazer. O Parque Cacism, localizado no Bairro Nonoai, será reaberto ao público após uma decisão da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria (Cacism), proprietária da área.



Uma intensa programação estava prevista para essa data, porém, conforme nota emitida pela entidade, ¿devido ao volume de chuva previsto para o sábado, a programação, que contemplava distribuição de água quente, erva-mate e pipoca, será transferida para outra oportunidade¿.



Mesmo sem as atrações, o local funcionará diariamente, das 7h às 18h.A reabertura do parque está confirmada. O espaço, com uma área de cinco hectares, conta com uma pista de caminhada, pista para bicicleta, pracinha com brinquedos, academia ao ar livre e área arborizada.O espaço foi fechado em outubro de 2015 porque, segundo a entidade, não foi possível mais arcar com os custos de manutenção, que giravam entre R$ 10 mil e R$ 15 mil mensais.



Na época em que estava aberto, entre 2008 a 2015, chegava a receber cerca de 500 pessoas por dia.Segundo o presidente da Cacism, Rodrigo Decimo, a reabertura foi definida a partir de diversas intervenções realizadas na área, como conserto na pracinha de brinquedos e na academia ao ar livre, o controle de erosão e reparo dos danos no terreno, além do corte da grama.



O dirigente explica que o horário de funcionamento está diretamente ligado ao uso da energia elétrica, que era o fator, até o fechamento do espaço, que mais impactava no custo (R$ 6 mil a R$ 7 mil mensais).



– Esse é um espaço à disposição da comunidade. Com a chegada do horário de verão e os dias mais prolongados, será possível rever o tempo de funcionamento. Mas, neste primeiro momento, para a segurança dos usuários, os portões serão fechados às 18h – explica Decimo.



O ESPAÇO

O local foi construído em 2006 e inaugurado em 2008, a partir de um convênio celebrado entre a Cacism e a prefeitura, mas que nunca saiu do papel. Desde o começo, a Cacism arcou com a totalidade dos gastos de manutenção, exceto a instalação da academia ao ar livre, que foi custeada pela prefeitura.



Como essas despesas aumentaram muito, a entidade não viu alternativas e resolveu fechar o acesso ao local.O convênio de 2006 previa que a Cacism e a prefeitura investiriam, conjuntamente, na construção de duas estruturas.



ORIENTAÇÕES

Segundo a Cacism, algumas condutas são proibidas no parque, sob pena de acionamento da Brigada Militar e da Guarda Municipal:

- jogar lixo no chão, inclusive bitucas de cigarro, papéis, etc.

- Andar de bicicleta, passear com cães, gatos e outros animais na pista de caminhada, na academia ao ar livre e na pracinha de brinquedos

- Perturbar animais silvestres que vivem no local

- Perturbar outros usuários ou assediá-los de qualquer modo

- Consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de substância legalmente proibida

- Portar-se inadequadamente, sem observar as mínimas regras de conduta em locais públicos