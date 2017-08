OPINIÃO: Domingo (Dia dos Pais), chuva de lágrimas? 

Artigo 16/08/2017 | 16h00 Atualizada em

Neste Dia dos Pais, durante todo o dia, caía uma chuva que poderia ser as lágrimas dos milhões de pais desempregados, que choravam por não poder dar o mínimo aos filhos, consequência da ganância de empresários desonestos, ladrões que se aproveitaram de políticos da mesma laia, traidores de seus eleitores, que imaginaram que, ao apertar a tecla e ver aquela imagem do seu candidato, jamais pensariam que seriam roubados de tudo: emprego, dignidade, esperança. Políticos que, descaradamente, ainda aparecem na mídia, como se fossem os salvadores da pátria. Pobre Brasil!

A insensatez de um presidente, que, com cara de pau, anuncia aos trabalhadores o aumento do valor do salário mínimo: R$ 970, índice do aumento: 4,5%. É não ter vergonha. Estas são as lágrimas que foram derramadas neste dia: salário de fome que tira toda a dignidade do trabalhador.Convido a todos a fazerem um esforço para compreender o que se pode fazer com R$ 970. Um amigo, médico oftalmologista, certa vez, me disse: se algum dia, por alguma razão, eu não tivesse como alimentar meus filhos, eu sairia para roubar. É triste, mas são situações que levam ao desespero.

Tive oportunidade de ver a relação dos salários dos desembargadores: alguns, com R$ 30 mil, mas a maioria deles ganha R$ 172 mil. Meu irmão, quando desembargador, renunciou a algumas mordomias e sofreu pressão para que não agisse assim.Em um país sério e justo, ninguém deveria ganhar mais do que 30 vezes o que ganha menos. Salário máximo: R$ 60 mil; salário mínimo: R$ 2 mil. Vemos, hoje, que o objetivo de grande parte daqueles que concluem um curso superior é prestar concurso público. Se o governo tomar as medidas necessárias, buscando reduzir o salário inicial nas carreiras públicas, merece o nosso aplauso.

Também na carreira política são obrigatórias as mudanças. Política não é profissão. Deve o cidadão doar-se na busca do bem comum, e não se eternizar como político.O salário do trabalhador precisaria ser complementado pelos serviços que o governo deveria prestar. O que vemos é o governo tirar uma parte do salário para este fim, e proporcionar um péssimo serviço de assistência. Saúde, educação, segurança são responsabilidades do governo, mas não é o que vivemos. Pais, pais de todo o Brasil, pais ricos, pais pobres, todos temos a responsabilidade de dar aos nossos filhos condições de lutar contra a situação que hoje vivemos, transformando-a.

Vamos dar um basta, tomando atitudes extremas. Não acreditemos nesses políticos de carteira. Hoje, conhecemos todos eles. Vamos lutar para que o Dia dos Pais seja uma data de alegria, em que pais e filhos possam se abraçar, sem lágrimas e com esperança. Como posso desejar um feliz Dia dos Pais com 13 milhões de desempregados e um salário de fome?