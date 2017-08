OPINIÃO: 11 anos da Lei Maria da Penha

Artigo 15/08/2017 | 12h34 Atualizada em

Vou começar por responder alguns questionamentos comuns em entrevistas e palestras desde a vigência da Lei nº 11.340/2006. A Lei Maria da Penha não protege demais as mulheres? A senhora não acha que a Lei Maria da Penha é ¿mal usada¿? Mas ¿tem mulher que mente, não tem¿? Não. Não e sim. A Lei não protege demais as mulheres, ela protege a parte mais vulnerável nos casos de violência doméstica. A Lei nº 11.340/2006 é de política afirmativa, ou seja, tentar equilibrar uma desigualdade histórica.



O artigo 5º da lei diz que ¿configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial¿. Na melhor intepretação jurídica, a violência baseada em gênero atinge transexuais, homossexuais; nesse sentido, aqui em Santa Maria, há aproximadamente um ano, foram solicitadas e deferidas medidas protetivas a uma transexual.

A afirmação de ser uma lei ¿mal usada¿ traz consigo preconceito e desconhecimento do que seja realmente a violência sofrida pelas mulheres em todo mundo, no Brasil, em nosso Estado, em Santa Maria. E, respondendo juntamente à última pergunta, as mulheres mentem, os homens mentem, o ser humano mente. Mas isso não desqualifica a importância da lei. Se uma mulher, por exceção, registrar ocorrência que não condiga com a verdade e, se depois da instrução do inquérito, esse fato for comprovado, ela pode ser indiciada por denunciação caluniosa, o que já ocorreu algumas vezes.



A tentativa de desvalorizar uma lei tão importante no combate à violência contra as mulheres é desnecessária, traduz desconhecimento real do problema. Todos os dias chegam à delegacia mulheres machucadas física e psicologicamente, marcadas no corpo e na alma. O Brasil é o 5º país no mundo com maior número de feminicídios.



Em 11 anos, conseguimos vitórias, como visibilidade do problema, prevenção da violência com as medidas protetivas de urgência, prisões como modo de prevenção e coibição (a DEAM em Santa Maria, neste ano, dentre as DEAMs, foi a que mais efetuou prisões no Estado). Há mudanças em evolução no sentido da desconstrução de uma cultura machista. Nesse sentido, se está mudando o imaginário popular de que ¿bater em mulher não dá nada¿ e que ¿em briga de marido e mulher ninguém mete a colher.¿ ¿Bater em mulher¿ dá prisão, e o Estado ¿mete a colher, sim¿!!