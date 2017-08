Voluntariado 18/08/2017 | 18h01 Atualizada em

O processo seletivo de voluntários para a ONG Infância-Ação será no dia 29 de agosto, às 14h e em 30 de agosto, às 19h, no Auditório da Antiga Reitoria (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.184, Bairro Centro).



As vagas são para cinco projetos da ONG, entre eles: Clubinho de Línguas, Eureka, Parceria Amor-Exigentinho, Saúde em Ação e Turma do Chiquinho.



As inscrições podem ser feitas pelo site da ong. Dúvidas pelo e-mail onginfancia@gmail.com.