Nufume realiza 3ª edição da Copa João Saldanha de futebol de mesa

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foi realizada, no sábado, a 3ª edição da Copa João Saldanha de Futebol de Mesa, competição organizada pelo Núcleo Universitário de Futebol de Mesa (Nufume). A competição, que contou com 16 participantes, ocorreu na UFSM. Glenio Braga de Moraes, que atuou com a equipe do Riograndense, sagrou-se campeão da Série Ouro após bater o Grêmio, de Clanderson D'Avila, por 2 a 1. A Série Prata teve Luiz Fehn como campeão, enquanto a Bronze foi conquistada por Cristiano Borges.

SÉRIE OURO

- Campeão: Glenio Braga de Moraes

- Vice-Campeão: Clanderson D'Ávila

- 3º¿Lugar: Eduardo D'Ávila

- 4º Lugar: Carlos Ribeiro

- 5º Lugar: Vitor Lopes

- 6º Lugar: José Ademir

- 7º Lugar: Roberto Ribeiro

- 8º Lugar: Renato Machado

SÉRIE PRATA

- Campeão: Luiz Fehn

- Vice-Campeão: Dante Bravo

- 3º¿Lugar: Roberto Ribeiro

- 4º Lugar: Marcelo Ribeiro

SÉRIE BRONZE

- Campeão: Cristiano Borges

- Vice-Campeão: Edenir Dutra

- 3º¿Lugar: Gabriel Almeida

- 4º Lugar: Sérgio Prieb