Novo shopping terá mais de 50 lojas e 20 restaurantes

Faltam duas semanas para a população da Região Central ganhar mais uma opção de compras e lazer: o Shopping Praça Nova Santa Maria _ a data de inauguração está marcada para 1º de setembro.

O empreendimento está com ritmo de trabalho a todo vapor, com atividades em três turnos, para garantir que o maior número de lojas possível esteja pronto para receberem o público e inaugurar junto com o Praça Nova. Até o momento, apenas trabalhadores, lojistas e fornecedores têm acesso ao interior do local. Eles trabalham na montagem das lojas.

VÍDEO: Veja como está o novo shopping de Santa Maria



Conforme o gerente de marketing do Praça Nova, James Carvalho, a estrutura do shopping está praticamente pronta.

– Estamos atuando em ajustes finais e na limpeza pesada, de materiais de obras basicamente. Até o final da semana devemos iniciar uma limpeza, mais minuciosa para que esteja tudo pronto no grande dia – revela o gerente.

O novo shopping deverá ter mais de 50 lojas e mais de 20 restaurantes, porém, Carvalho não confirma o número exato de estabelecimentos que devem estar abertos no dia da inauguração.

O gerente garante que a praça de alimentação e quatro lojas âncoras estarão prontas para receber o público a partir de 1º de setembro. São elas: Renner, Riachuelo, Smart Fit e Cinépolis.

Algumas lojas se mostram mais adiantadas em relação a outras, e devem abrir para vendas também no dia 1º, como a Americanas, Rafaela Boss, Morana, Clube Melissa, Iplace Mobile, LindaBox e Damyller, além de várias outras que também devem inaugurar junto com o Praça Nova.