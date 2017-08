Más condições de ruas lideram reclamações do "Tem Conserto?"

Infraestrutura 08/08/2017 | 15h31 Atualizada em

Ruas em más condições são a maioria das queixas enviadas pelos leitores à seção ¿Tem Conserto?¿. Em julho, o Diário recebeu 17 reclamações de problemas.

A seção foi criada com o propósito de receber as queixas sobre as más condições de infraestrutura e mobilidade na cidade.

Confira abaixo a prestação de conta dos problemas enviados ao ¿Tem Conserto?¿ em julho e as respostas da prefeitura e da Corsan:



CONSERTADOS (5)

Rua S, Bairro Juscelino Kubitschek

Problema: Vazamento na rede de água

Como está hoje? Consertado



Rua São Paulo, Bairro Pinheiro Machado

Problema: Más condições da via

Como está hoje? Consertado



Parada de ônibus, Faixa de São Pedro

Problema: Alagamentos em dias de chuva

Como está hoje? Consertado



Rua Floriano Peixoto, Bairro Centro

Problema: Contêiner em cima de uma faixa de estacionamento para pessoas com deficiência

Como está hoje? Consertado



Rua Silva Jardim, Bairro Centro

Problema: Lixos na calçada

Como está hoje? Consertado



NÃO CONSERTADOS (12)



Rua Augusto Ribas, Bairro João Goulart

Problema: Buracos na via

O que diz a prefeitura: Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a rua é toda pavimentada e está incluída na operação tapa -buracos, porém não há previsão de recuperação da via nos próximos 15 dias



Túnel, Vila Valdemar Rodrigues

Problema: Buracos na via

O que diz a prefeitura: Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, está incluída na operação tapa-buracos, porém não há previsão de recuperação da via nos próximos dias. A pasta destaca, ainda, que, junto ao túnel, são feitas várias intervenções visando a reparar os problemas de buracos do local



Rua Davi Beltrame, Bairro João Goulart

Problema: Má conservação da via

O que diz a prefeitura: Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a referida rua já está relacionada nas demandas do Bairro João Goulart, mas não há previsão para execução deste serviço nos próximos 30 dias

Rua Congonhas, Bairro Camobi

Problema: Esgoto vazando

O que diz a prefeitura: Não há registro para conserto da referida demanda junto ao protocolo da Secretaria de infraestrutura e Serviços Públicos. No entanto, segundo a prefeitura, a Corsan, realizou obras na referida via e vem deixando a mesma em condições de trafegabilidade e, posteriormente, a rua deverá ser recuperada pela empresa



Rua Adir Miola, Bairro KM 3

Problema: Passarela sobre o Rio Vacacaí-Mirim esperando conserto

O que diz a prefeitura: Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a reconstrução da passarela junto ao Rio Vacacaí-Mirim depende de questões jurídicas e financeiras que se encontram em andamento.



Rua Jorge Abelin, Bairro Nossa Senhora de Lourdes

Problema: Buracos na via

O que diz a prefeitura: A demanda de manutenção da referida rua é semanal, são feitos reparos nessa via que acabam sendo ineficientes devido ao tráfego de veículos pesados no local. Ela consta na relação de ruas que o município busca recursos para realizar obras que venham solucionar os referidos problemas. Até o presente momento não ha recursos orçamentários e nem previsão de realização de obras e, sim, pequenos reparos na rua.



Rua Euclides da Cunha, Bairro Presidente João Goulart

Problema: Buraco sem tampa cheio de água

O que diz a prefeitura: Não há registro para conserto da referida demanda junto ao protocolo da Secretaria de infraestrutura e Serviços Públicos. A prefeitura solicita ao contribuinte responsável pela reclamação mais informações para que a equipe vá até ao local realizar vistoria do problema.



Rua Olmiro Câmara, Bairro Camobi

Problema: Buracos na via

O que diz a prefeitura: Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, será realizada uma vistoria no local. Além disso, a pasta informa que a Corsan realizou recentemente obras na referida via e que, posteriormente, será recuperada pela empresa.



Rua 4, Loteamento Santos Dumont, Bairro Camobi

Problema: Buracos na via

O que diz a prefeitura: A referida rua vem recebendo obras da Corsan para construção da rede de esgoto cloacal, sendo que a empresa realizará melhorias na referida via, conforme já noticiado por este jornal



Rua Sylvio Ângelo Cauduro, Bairro Medianeira

Problema: Vazamento na rede de água

O que diz a prefeitura: A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informa que, neste tipo de serviço, não tem como dar uma previsão de conserto, pois há casos em que o trabalho pode ser executado em duas horas. Outros casos podem levar até cinco dias ou mais para ser solucionados. No caso específico encaminhado pelo leitor, a secretaria estima um prazo entre 30 e 45 dias para atendimento. No entanto, dependendo da complexidade do problema, esse prazo pode aumentar para que o conserto seja realizado.



Rua Rosa Branca, Bairro Juscelino Kubitschek

Problema: Esgoto a céu aberto

O que diz a Corsan: A Corsan fez uma vistoria neste imóvel em janeiro. No local não existe rede coletora de esgoto cloacal. O usuário lança o esgoto no pluvial. O ideal é que se faça fossa sanitária nos casos que não têm rede coletora



Rua Radialista Osvaldo Nobre, Bairro Passo D¿areia

Problema: Acúmulo de lixo, pois não há contêineres número suficiente de contêineres.

O que diz a prefeitura: Até o fechamento da edição, a prefeitura não havia se manifestado



