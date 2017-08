Mamaço no Royal Plaza Shopping reúne profissionais da saúde, mães, pais e bebês 

Aleitamento materno 05/08/2017 | 15h49 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A qualquer hora, a qualquer lugar e sem tabus, o apoio e o incentivo ao aleitamento materno ganhou espaço no segundo andar do Royal Plaza Shopping em Santa Maria na manhã deste sábado. Quem passou em frente a Loja Maçã Verde For Kids, deparou com a realização de um mamaço.



O mês da amamentação



Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Participaram profissionais da saúde, mães, bebês e pais que integraram a ação do concurso Amamentar é ... e da campanha Loja Amiga da Amamentação. Organizado pelo Mestrado Profissional em Saúde Materno Infantil da Unifra, Sindilojas e Senac, a iniciativa contempla a programação da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que acontece de 1º a 7 de agosto e foi instituída no Brasil em 12 de abril de 2017 por meio da lei 13.435. Em algumas cidades já existe até multa por impedir amamentação em público, como é o caso de São Paulo.



A mágica (inexistente) para o aleitamento materno



– O propósito da loja é trabalhar no engajamento dos clientes e da família e a amamentação faz parte do mundo de quem vem aqui, do nosso dia a dia – avalia a proprietária da Maçã Verde – loja vencedora –, Carla Faccin.



Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A loja que apresentasse a melhor proposta sobre o tema na vitrine do estabelecimento sediaria ação. A avaliação teve como critério o maior número de curtidas na página do Facebook do concurso, onde qualquer um poderia participar. Todos os concorrentes receberam o selo "Loja Amiga da Amamentação".

– Foram cinco participantes e esperávamos mais, mas foi interessante vermos uma loja de eletrodomésticos ou de artigos masculinos se preocupando de como poderiam ajudar na causa – conta a nutricionista Franceliane Jobim Benedetti, uma das organizadoras do concurso, ao falar da importância da divulgação de campanhas que informem que não é um tema restrito às mulheres.



Uma causa de mães, pais e toda sociedade

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Aspectos psicológicos, físicos e sociais de mãe e filho, além dos benefícios nutricionais, emocionais e até motores – como é o caso da mastigação e deglutição dos bebês, fazem o aleitamento materno ser recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Mais do que isso, a informação deve ser extensiva à sociedade como um todo.

– A amamentação não precisa ser um ato solitário da mãe. Pais e familiares podem incentivar de várias formas desde o acompanhamento em consultas e no pré-natal na hora de estar junto, depois... – explica a dentista Patrícia Pasquali Dotto, também organizadora do concurso pelo mestrado da Unifra.



Campanha incentiva doação do leite materno, mas Santa Maria não tem banco de leite



Apesar de ser minoria, durante a ação deste sábado, teve pai presente e atuante na causa:

– Para nós (pais) é tão simples, desde estar ao lado, alcançar um copo d'água. Para ela (esposa), no início, não foi fácil. Teve hiperlactação, dor.... Nem sei se ela conseguiria amamentar tranquila sem nenhuma ajuda – relata o militar Elton Alves Pereira, 31 anos sobre a experiência que tem vivido ao lado da esposa e também militar, Cláudia Pigatto Iop, 28 anos, e do filho Saulo, de apenas dois meses.

– Eu, por exemplo, tive fissuras (na mama) e sentia dor. E apesar de ser nosso filho, ele não é igual a nós, tem vontades próprias ele escolhe a hora, como quer mamar e gente aprende a se reconhecer de outras maneiras. É lindo e agora está tudo bem, mas vezes não é romântico, é complicado e é preciso persistência e paciência. Eu conto com apoio (do marido) para tudo, ele levanta junto sempre duas vezes por noite que é quando amamento – acrescenta Cláudia, emocionada e sem conter as lágrimas.