Maior evento de caratê da história de Santa Maria será neste sábado

Os holofotes nacionais do caratê estarão voltados ao Clube Recreativo Dores neste sábado, a partir das 10h. Será quando a cidade sediará o Dores Open Internacional de Karate. São esperados cerca de 200 atletas, divididos em 70 categorias. Entre eles, 15 integrantes da seleção brasileira – alguns com presença no ranking da Federação Mundial de Karate (WKF) e com experiência em campeonatos internacionais, como Stéphani Trevisan, atual campeã sul-americana e quatro vezes campeã brasileira, e Vinicius Figueira, vencedor do Circuito Mundial Premier League do ano passado.

– Por ser homologado pela Confederação Brasileira de Karate (CBTKD), o evento contará pontos para o ranking nacional. É a maior competição da modalidade já realizada em Santa Maria, principalmente pela qualidade dos lutadores – garante o diretor técnico da Federação Gaúcha de Karate, presidente da Associação Centro Sul e organizador do Dores Open, André Maraschin.



O interesse dos caratecas de ponta no torneio santa-mariense tem uma motivação extra, já que o esporte foi incluído na grade dos Jogos Olímpicos de 2020:



– Após o caratê ter sido confirmado na próxima Olimpíada (Tóquio 2020), a corrida por vagas entre os atletas está grande – explica Maraschin.



Santa Maria estará representada por 20 atletas no Dores Open. A seleção do Uruguai também mandará atletas ao evento como preparação a outras competições.



– Temos uns 10 atletas (de Santa Maria) que competem a nível estadual e nacional, de igual para igual com os outros e com chances reais de chegar à seleção brasileira – conclui Maraschin.



