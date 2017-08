Lombadas eletrônicas estão desligadas na Faixa Velha

Trânsito 08/08/2017 | 11h30 Atualizada em

Quem trafega pela ERS-509, a Faixa Velha de Camobi, em Santa Maria, fica em dúvida quando passa pelas lombadas eletrônicas, que não estão marcando a velocidade dos veículos. A situação chamou a atenção dos motoristas desde o final de semana.



Na tarde desta segunda-feira, os equipamentos não estavam ligados. O mesmo ocorre com as lombadas instaladas na RSC-287, no km 179, em Paraíso do Sul. Nesse trecho, a velocidade não está sendo registrada.



Segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul (Daer), a causa é o término do contrato com a empresa que estava responsável pelo serviço. Ainda não foi definido se o contrato será renovado ou se será aberto um novo processo licitatório.



Enquanto isso, os equipamentos deverão permanecer instalados na rodovia com o objetivo de alertar os motoristas. Isso porque, segundo o Daer, poderão ser adotadas outras formas de fiscalização nas estradas.Em Santa Maria, na ERS-509, são oito lombadas instaladas, sendo quatro no km 4, nos dois sentidos da rodovia, e outros quatro equipamentos no km 5,7, também nos dois sentidos.



Monitoramento

Para o Daer, a utilização de lombadas eletrônicas tem sido fundamental para a redução no número de acidentes nas rodovias estaduais, pois possuem uma ação educativa para os motoristas.



Foto: Charles Guerra / New Co

Equipamentos

Limite de velocidade – padrão desses dispositivos é de 50 km/h

A lombada eletrônic a é instalada de forma que fique totalmente visível aos motoristas

A velocidade dos veículos que passam pela faixa monitorada é captada por sensores no asfalto e, automaticamente, indicada no visor

Quando o veículo excede o limite de velocidade, ele é fotografado, e a imagem consta como prova no auto de infração