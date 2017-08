Juvenart ocorre neste final de semana e já nos presenteia com belas imagens

Agendão 05/08/2017 | 10h01 Atualizada em

A arte e a cultura gaúcha estão em evidência por meio da dança neste fim de semana em Santa Maria, na 15ª edição do Juvenart. A competição reúne 58 grupos tradicionalistas de várias cidades do Rio Grande do Sul e também do Paraná, no Centro de Eventos da UFSM, em Camobi. Para assistir às apresentações, o ingresso custa R$ 10 por dia.



A programação

Sábado

_ Das 8h às 23h – Etapa classificatória



Domingo

_ Das 8h às 12h30min – Etapa classificatória

_ A partir das 13h30min – Final





Na sexta, o CTG Anita Garibaldi, de Encantado, apresentou-se no evento Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

As apresentações _ que já rendem belas imagens para o público que vai assistir _ começaram na noite de sexta-feira, com o início da etapa classificatória, e seguem até a noite de domingo, quando deve ser conhecido o grande vencedor da competição para jovens de até 18 anos incompletos.

Na fase classificatória, todos os grupos sobem ao tablado. Neste sábado, são 36 grupos e, no domingo, 10 pessoas. Na fase final, apenas 15 classificados disputam o título. Uma comissão formada por 25 pessoas é responsável pela avaliação dos seguintes itens: coreografia, harmonia, interpretação artística, música e indumentária. As danças de entrada e saída, que são de livre escolha de cada equipe, são avaliadas separadamente.



Para o coordenador do evento, Arion Pilla, o mais importante do Juvenart é a mobilização dos jovens pelas danças típicas gaúchas.



– Esperamos que tudo ocorra conforme o nosso planejamento. No entanto, o que importa é que eles (jovens) continuem nos trazendo este espetáculo de cultura, arte e tradição, e carregando o sentimento pelo tradicionalismo – destaca Pilla.



E foi com esse sentimento que Alana Saldanha, 15 anos, que defende a bandeira do CTG Sepé Tiarajú, da cidade de Santa Rosa, subiu ao tablado na sexta-feira à noite.



– Eu amo dançar. Faço isso há cinco anos. Estou aqui não só pela competição, mas, sim, para evoluirmos cada vez mais em conhecimento das nossas tradições. Se ficarmos entre os 15 melhores, já será uma grande conquista para o nosso grupo – disse a dançarina.