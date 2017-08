Jaguari festeja 97 anos nesta quarta-feira com programação especial

Região 15/08/2017 | 21h21 Atualizada em

Localizado estrategicamente às margens da BR-287, na região central do Estado, Jaguari comemora, nesta quarta-feira, 97 anos de emancipação político-administrativa. Haverá atividades para marcar a data no município, que se prepara para festejar o primeiro centenário em 2020.

Município do Vale do Jaguari tem 11,3 mil habitantes e tem sua economia baseada na agricultura e na pecuária Foto: Miguel Monte / Prefeitura de Jaguari

Às 10h, a comunidade de Linha 6-São Roque, uma das primeiras comunidades religiosas locais, fará uma missão de ação de graças, seguida de almoço festivo. A partir das 14h, no Calçadão, numa parceria da prefeitura e da Unimed Santa Maria, ocorre a Mateada de Aniversário de Jaguari, com ações de promoção de saúde, espaços de recreação e corte e distribuição do bolo comemorativo à população.

Às 16h, haverá show com a dupla Arison e Emerson Martins, também no Calçadão.

Distante 400 quilômetros de Porto Alegre, a cidade está a 112 metros de altitude acima do nível do mar e conta com uma população de 11,3 mil habitantes. Emancipado em 16 de agosto de 1920, a economia do município é baseada na agricultura de pequenas propriedades, com forte destaque para a agricultura familiar. Em torno de 10 mil hectares são utilizados com culturas anuais. A pecuária ocupa uma área de 25 mil hectares.

Atualmente, a cultura do fumo é a produção que praticamente sustenta o município economicamente, com uma participação de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário, o que representa 25% do PIB total do município. O PIB anual per capita chega a R$ 14.024.

O município tem forte influência no seu modo de produção, motivado pelo tipo de colonização que se estabeleceu na região, com um destaque às famílias de imigrantes italianos. Isso talvez tenha contribuído para o surgimento de muitas agroindústrias familiares de produção artesanal, como vinho e suco de uva, queijo, salame, pães e cucas, mel, compotas e doces, entre outras, principalmente como forma de agregar renda a essas famílias que possuem pouca extensão de terra para plantio.

EXPECTATIVA DE VIDA



A expectativa de vida dos jaguarienses é de 73 anos, em média, e conforme dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE) de 2011, 28% da população tem mais de 60 anos de idade. Com isso, percebe-se que um terço da população é pertencente à terceira idade. Inclusive, é muito forte a participação de grupos da Melhor Idade nos meios sociais locais.

O clima é temperado e o relevo bastante acidentado, com entremeado de vales, cerros e chapadas, guardando uma das mais belas paisagens da região, possuindo, assim, um forte potencial turístico, pela paisagem sólida e diversificada expressão cultural. A zona rural é formada por 52 comunidades.

TURISMO EM DESTAQUE

Jaguari constitui-se em um município com importantes potencialidades turísticas. Ao longo de sua história, recebeu nomes como Terra do Vinho, Terra da Imigração Italiana, Terra da Hospitalidade e Terra das Belezas Naturais. Essas denominações mostram o verdadeiro perfil local quanto as suas potencialidades turísticas, que atraem e cativam os visitantes.

O município concentra um campus do Instituto Federal Farroupilha (IFF). Localizada no distrito de Chapadão, a instituição já formou as primeiras turmas de Técnico em Informática, Técnico em Vendas e Técnico em Agroindústria. Novos cursos técnicos já estão previstos para o campus, além de licenciatura na área de Educação para o Campo.

Jaguari também possui o Instituto Estadual de Educação Professora Guilhermina Javorski, com Ensino Médio, a Escola Estadual Ijucapirama, no interior, além de seis escolas da rede municipal de ensino.

* Com informações da prefeitura de Jaguari