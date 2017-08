Jaguari está no plano federal de investimentos em turismo

Região 06/08/2017 | 16h01 Atualizada em

O município de Jaguari voltou a figurar no Mapa do Turismo Brasileiro, dentro da Região Turística do Vale do Jaguari, após preencher todos os quesitos solicitados para inclusão no cadastro a, exemplo dos municípios de Nova Esperança do Sul, Mata, Santiago e São Francisco de Assis. O anúncio é da secretária de Turismo e Cultura de Jaguari, Heloísa Feliciani, que recebeu a informação do coordenador da Câmara de Turismo da região, Rodrigo Neres.

Conforme eles, com isso, Jaguari e os municípios de Nova Esperança do Sul, Mata, São Francisco de Assis e Santiago aderem à Política de Gestão do Turismo junto ao governo federal.

– Agora, durante os próximos dois anos, esses municípios estarão no Mapa do Turismo Brasileiro e poderão ter acesso a recursos para o setor que priorizará os municípios regionalizados – explica Neres.

Colonizada basicamente por descendentes de italianos, Jaguari é uma das cidades da região que possuem destaque no setor gastronômico, especialmente pela qualidade de seu risoto e de seu vinho, além de produtos coloniais como salame, cucas e queijo. O município também é denominado de Cidade das Belezas Naturais, pela diversidade de seus atrativos naturais, como o Balneário Fernando Schilling, a Gruta da Fontana Freda, o Cerro do Obelisco, a Reserva Cerro do Chapadão, entre outros.

A cidade do Vale do Jaguari também realiza o maior Carnaval de Rua do interior do Estado, atraindo para o município milhares de foliões de todos os cantos do Rio Grande do Sul e até de fora do solo gaúcho.

