Idoso é preso em Campo Bom suspeito de estupro em Mata

Investigação 15/08/2017 | 17h23 Atualizada em

Foi preso em Campo Bom, região metropolitana do Estado, um idoso, de 61 anos, suspeito de estupro de vulnerável em Mata, na Região Central. O idoso foi preso na segunda-feira.

De acordo com a delegada Débora Poltosi, que conduz a investigação, ele morava no mesmo endereço que a vítima, uma criança de 11 anos, mas não tinha parentesco com a criança. Quando a família da vítima desconfiou do estupro, o suspeito deixou o município e foi morar em Campo Bom.

Na semana passada a Polícia Civil pediu pela prisão preventiva dele, que foi encontrado ontem, por policiais do município onde ele foi preso.