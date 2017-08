Hackers vazam novos arquivos de 'Game of Thrones' e exigem resgate milionário  

Invasão 08/08/2017 | 16h01 Atualizada em

Hackers que invadiram os servidores da HBO divulgaram, nesta semana, o roteiro do próximo episódio de Game of Thrones e dados pessoais dos astros da série. Eles exigem um resgate milionário para que não divulguem mais arquivos roubados.

Games e a sétima arte: conheça quatro jogos que vão além das narrativas cinematográfica ou televisiva



Em um vídeo direcionado a Richard Plepler, diretor executivo da emissora, os hackers exigem que a HBO pague "seis meses de salário em bitcoin em três dias", alegando receber entre 12 e 15 milhões de dólares anuais com extorsão de empresas.

"Nós invadimos com sucesso a sua enorme rede... HBO foi um de nossos alvos mais difíceis, mas fomos bem sucedidos (levou cerca de seis meses)", diz a mensagem.

Foto: Helen Sloan / HBO,Divulgação

De acordo com o site The Hollywood Reporter, no recente vazamento foram divulgados e-mails trocados por executivos, senhas de funcionários da emissora, o roteiro do quinto episódio da sétima temporada da série e um arquivo contendo números de telefone e e-mails dos atores.

O quarto episódio da nova temporada de GoT vazou na internet na última sexta-feira, dia 4, dias antes de sua transmissão original. Além disso, o roteiro do mesmo episódio já havia sido divulgado, bem como episódios das séries Ballers e Room 104.

HBO pode adiar última temporada de 'Game of Thrones'



O próximo capítulo de Game of Thrones, intitulado Eastwatch vai ao ar no domingo e deverá mostrar o exército dos mortos se aproximando do norte.