'Gypsy', série estrelada por Naomi Watts, é cancelada pela Netflix

Streaming 11/08/2017 | 18h31 Atualizada em

A Netflix confirmou que não irá produzir uma nova temporada de Gypsy, série estrelada por Naomi Watts. A produção, lançada há pouco mais de um mês, gira em torno de Jean Halloway (Naomi Watts), uma terapeuta que desenvolve relações impróprias com as pessoas nas vidas de seus pacientes.

Foto: Divulgação

Billy Crudup (Quase Famosos) assumiu seu primeiro papel de destaque na TV como Michael, marido de Halloway, que carrega seus próprios dilemas morais. O suspense psicológico de 10 episódios foi produzido por Watts ao lado de Lisa Rubin, Liza Chain, Tim Beaven, Eric Fellner e Andrew Stern.

Neste ano, também foram canceladas as produções originais The Get Down, Sense8 e Girlboss.