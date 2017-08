Grupos se unem e criam Liga Feminina de Padel de Santa Maria

Novidade 16/08/2017 | 13h00 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Grupo já conta com 60 atletas Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Um esporte que começou como uma adaptação do tênis nos navios ingleses no século 18 já é muito popular em Santa Maria. Mas, há cerca de dois meses, o pádel santa-mariense ganhou um reforço para desenvolver ainda mais a prática entre as mulheres na cidade. Com esse objetivo, atletas que jogam na Confraria del Padel e no Pigatto Padel, juntaram-se para criar a Liga Feminina de Padel de Santa Maria, chamada também de Maria¿s Santas.

– Era sempre muito difícil sair qualquer competição feminina em Santa Maria. Sempre usávamos a mesma frase: não tem mulher para jogar. Percebemos que haviam muitos grupinhos isolados, mas não tínhamos contato. Então, fizemos um torneio em maio. Criamos um grupo no whatsapp e fomos nos adicionando, juntando os dois clubes para fazer isso acontecer – conta Ivelise Martins, que, apesar de não ser a presidente oficial, é quem organiza o grupo, já que a Liga não existe juridicamente.



A equipe conta com cerca de 60 integrantes, de idades variadas. As praticantes comemoraram a criação da Liga para que o esporte seja mais difundido em Santa Maria e reúna um número maior de mulheres.



– Apesar dos grandes esforços de professores de pádel em Santa Maria, percebemos que o esporte ainda é pouco difundido na cidade. Recentemente, estivemos em uma competição grande em Pelotas, onde se concentram as melhores jogadoras do Brasil. Percebemos o quanto o esporte é popular, lá, tanto que assistimos aos jogos de meninas de 15 anos disputando com senhoras de 60 de igual para igual, algo impressionante – comenta a dentista e praticante de pádel há quase 20 anos Regina Miranda.



Primeira competição

Foto: Lucas Amorelli / Newco SM

Para iniciar de fato as atividades da Liga, já está preparada uma competição para o próximo mês. O 1º Torneio Maria¿s Santas será em 8 e 9 de setembro, no Pigatto Padel, na Rua Duque de Caxias. Como o intuito é de integração, as duplas serão sorteadas entre as inscritas. São esperadas cerca de 30 duplas, com jogadoras de Santa Maria, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento e Alegrete.



– Queremos agregar a mulherada. A ideia é fazer um torneio por semestre, porque o calendário é bem complicado, já que tem Estadual, Brasileiro, citadinos. Vamos fazer uma grande confraternização. Vai ter lanches para os atletas e massoterapeutas para atendimento – explica Ivelise.



As inscrições podem ser feitas pela página delas no Facebook: Liga Feminina de Padel de Santa Maria, até o dia 31 de agosto. O custo é de R$ 70 por atleta, com direito a uma camiseta do torneio para quem se inscrever até este domingo. Serão quatro categorias disponíveis: A, B, C e iniciante. Mais informações pelo telefone (51) 98509-7597.