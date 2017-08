Em amistoso beneficente neste sábado, torcida do Inter-SM prepara homenagem  

Categorias de base 17/08/2017 | 19h54 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Sub-17 do Inter-SM fará seu primeiro amistoso Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Mais do que o primeiro compromisso dentro de campo da equipe sub-17 do Inter-SM, criada no início deste mês, o sábado de futebol será recheado de emoção no Estádio Presidente Vargas. A partida contra a escolinha do Marítimo, de Portugal, em Santa Maria, às 14h30min, já tem um caráter solidário. Servirá para arrecadar recursos que serão destinados ao tratamento da pequena Aisha Saldanha de Souza, de 1 ano e 7 meses, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME).

Morre presidente de torcida do Inter-SM

Todo o valor arrecadado (ingressos custam R$ 5) será revertido à família da pequena. Além disso, a torcida Fanáticos da Baixada (FB) organiza uma homenagem a Lucas Lima, presidente da FB que morreu no último domingo.

Leia as últimas notícias de Esportes

Nas arquibancadas do estádio, o vice-presidente da Fanáticos, Maurício Antunes, diz que haverá uma faixa especial de 10 metros ao amigo. Na ocasião, outros dois núcleos santa-mariense das organizadas Camisa 12 e Guarda Popular, do Inter de Porto Alegre, clube pelo qual Lima também torcia, estarão presentes.

Leia mais sobre Inter-SM

Dentro de campo, este será o primeiro teste do time comandado pelo técnico Lucas Fossatti.