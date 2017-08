É preciso R$ 60 milhões para abrir Hospital Regional de Santa Maria, diz Secretaria de Saúde do Estado

Saúde 09/08/2017 | 14h41 Atualizada em

O secretário adjunto de Saúde do Estado, Francisco Paz, disse à Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa que ainda são necessários R$ 60 milhões em investimentos para abrir o Hospital Regional de Santa Maria. A declaração foi dada aos deputados durante a prestação de contas sobre o primeiro quadrimestre deste ano, o que ocorreu na manhã desta quarta-feira.

O valor tem como base um estudo feito pelo Hospital Sírio-Libanês, contratado pelo Ministério da Saúde para fazer um plano operacional do novo hospital. O plano, entregue à Secretaria de Saúde do Estado no último dia 28 de julho, reitera o que Paz já havia dito ao Diário, que, para colocar o hospital em funcionamento, será preciso adequar a estrutura ao perfil de atendimento.

O montante inclui a compra de equipamentos e correções no prédio, que vão desde correções no projeto e na execução da obra a reformas de manutenção e de adequação de espaços.

O secretário adjunto disse ainda aos parlamentares da Comissão de Saúde e Meio Ambiente que não há prazo para o Hospital Regional de Santa Maria começar a operar.