Dupla é presa com 13 quilos de maconha na BR-158

Dois homens foram presos em flagrante na manhã de terça-feira por tráfico de drogas e receptação na BR-158 em Cruz Alta. Foram apreendidos mais de 13 quilos de maconha em um dos carros em que eles estavam.

De acordo com informações da Brigada Militar, após uma denúncia, policias foram até o Km-203 da rodovia, a cerca de 15 quilômetros da cidade, e abordaram um Gol, com placas de Santa Maria, e um Celta, com placas de Santo Ângelo. Ao vistoriar os carros, a BM percebeu que a placa do Gol estava adulterada com fita isolante. Em consulta ao sistema, foi constatado que o Gol havia sido furtado. Ao revistar o Celta, policias aprenderam a maconha, que estava dividida em 26 tijolos embalados.

Ao questionar a dupla sobre o Gol, eles contaram aos policias que haviam viajado até Santa Maria para comprar o veículo.

Os motoristas foram presos em flagrante e encaminhados ao Presídio Estadual de Cruz Alta.