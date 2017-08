Distrito de Arroio do Só vai ficar sem água até a madrugada de quarta

Desabastecimento 08/08/2017 | 15h52 Atualizada em

Atenção, moradores do Distrito do Arroio do Só! Cerca de 500 clientes da localidade estão sem água por conta da falta de energia elétrica. Abastecimento deve ser normalizado na madrugada desta quarta-feira.

Vento de mais de 100 km/h provoca estragos na Região Central



De acordo com informações da Corsan, o local está sem água desde às 5h desta terça-feira, após o temporal que atingiu a região central. A previsão é que até as 2h de amanhã a água volte para as residências.

Conforme a RGE Sul, 33 mil clientes estão sem energia na região.