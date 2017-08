Confira os vencedores do festival Quatro Tentos da Canção

São Gabriel 13/08/2017 | 16h16 Atualizada em

Foram divulgados, neste domingo, os vencedores da primeira edição do festival Quatro Tentos da Canção, realizado durante o final de semana, em São Gabriel. O festival, que ocorreu no CTG Sentinela do Forte, teve em torno de 57 composições inscritas de São Gabriel e cidades da região.

Evocando poeticamente uma das mais conhecidas indumentárias do gaúcho, a composição O corpo e a alma de um poncho, de autoria de Joel de Freitas Paulo, Othelo Caiaffo e Ederson Melo, foi a grande campeã do festival. Durante os dois dias, quatorze composições foram apresentadas na categoria principal. Em 2º lugar, ficou a composição O andante beija-flor, de Glauco Lemos, Norton França e Arthur Leal e, em 3º, Cantiga de Primavera, Tempo e Espera, de Igor Silveira e André Teixeira.

Na música mais popular, um feito inédito: um empate entre as canções Revirando os Pelegos e Meu Canto da Terra. Os autores da primeira decidiram conceder o prêmio para Meu Canto da Terra. A categoria Piá, dividida em Piá Taludo e Pré-Mirim, ambos masculino e feminino, também teve um desfile de jovens talentos.

"O corpo e a alma de um poncho" foi o grande vencedor da noite Foto: Marcelo Ribeiro/Caderno 7

O festival, que teve como organizadores Bruno da Rosa Teixeira, Lucas Cornel, Danner Marinho e Rafael Alves, teve o público estimado em torno de 400 pessoas por noite. Na última noite, uma tertúlia montada com artistas participantes do evento fez o baile antes do resultado. Além disso, a renda da final foi doada para a campanha Tudo Pela Aisha, resultando em mais de 800 reais de ingressos vendidos.

Confira a classificação final do festival:

1º Quatro Tentos da Canção

1º lugar: O corpo e a alma de um poncho, de Joel de Freitas Paulo, Othelo Caiaffo e Ederson Melo, interpretada por Joaquim Brasil

2º lugar: O andante beija-flor, de Glauco Lemos, Norton França e Arthur Leal, interpretada por Camila Balconi

3º lugar: Cantiga de Primavera, Tempo e Espera, de Igor Silveira e André Teixeira, interpretada por Gabriel Jardim

Melhor Indumentária: João Victor Nunes

Melhor Arranjo Insturmental: Luzeiros das Noites Longas, de Mário de Lima Lucas, Dalvan Medina e Diego Camargo

Melhor Intérprete: Joaquim Brasil

Melhor Instrumentista: Mauro Silva

Música Mais Popular: Meu Canto da Terra de Ivonir Leher e Ulisses Jobim*

Melhor Conjunto Vocal: Pelas Searas da Mente, de André Lucas Machado

Melhor Melodia: O Andante Beija-flor

Melhor Poesia: Quando o Tempo nos Remalha, de Rafael Cunha e Mauro Silva

Melhor Tema Campeiro: A saga de Dom Patrício, de Joel de Freitas Paulo e Diego Vivian

1º Quatro Tentos da Canção Piá

Pré-Mirim Feminino

1º lugar: Giovana Vieira de Lima

2º lugar: Lauren Saldanha Vieira

3º lugar: Micaelly Ribeiro

Pré-Mirim Masculino

1º lugar: Jhordan Amilcar Rodrigues Souza

2º lugar: Marzo Adriano Monteiro

Piá Taludo Feminino

1º lugar: Anna Laura Cornel

2º lugar: Izadora Carvalho Mota

3º lugar: Lívia Bérgamo

Piá Taludo Masculino

1º lugar: Viéri Siqueira de Vargas

2º lugar: Miguel Conrad Madrid

* Marcelo Ribeiro/Caderno 7