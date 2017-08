Colégio Militar abre inscrições para 30 vagas 

Ensinos Fundamental e Médio 15/08/2017 | 11h01 Atualizada em

O concurso de admissão para o Colégio Militar de Santa Maria está com inscrições abertas até 28 de agosto. São disponibilizadas 25 vagas para o 6° ano do Ensino Fundamental e 5 vagas para 1° ano do Ensino Médio.



As inscrições podem ser feitas pelo site ou na secretaria do colégio (Radialista Osvaldo Nobre, 1132, bairro Juscelino Kubitschek). A taxa é R$ 95.



O processo seletivo será feito através de exame intelectual (matemática, português e redação), revisão médica e odontológica, e comprovação dos requisitos biográficos dos candidatos.



Os exames intelectuais serão realizados em dias distintos, sendo 10 de setembro, para Matemática e 22 de outubro, para Língua Portuguesa.

Podem participar da seleção todos os interessados, dependentes de civis e militares. Informações pelo telefone (55) 3212-2500 ou pelo edital disponível no link.