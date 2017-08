Centro de Referência em Assistência Social de Dilermando de Aguiar deve abrir este ano

Região 04/08/2017 | 15h30 Atualizada em

Encontra-se em fase final a construção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Dilermando de Aguiar. Localizado na Rura Lino Preto, ao lado da Casa do Agricultor, a obra já está sendo concluída e deverá ser entregue até dezembro de 2017.

Centro de Referência contará com sala de atendimento individual, copa, sala de reuniões, banheiros e pátio Foto: Arlei Silveira / Prefeitura de Dilermando de Aguiar

Segundo o prefeito Claiton Ilha (PMDB), o novo prédio contará com sala de recepção, sala de atendimento, sala de uso coletivo, sala administrativa, copa, sala de reuniões, sala de atendimento privativo, banheiros e pátio amplo.

– A nova estrutura do Cras irá favorecer a organização, a qualificação e a oferta dos serviços socioassistenciais da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, no município de Dilermando de Aguiar – informa a secretária de Assistência, Desenvolvimento Social e Cidadania, Dionísia Moraes.

Mãe e padrasto são indiciados por maus-tratos a irmão de menina morta



O Cras é o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica. Constitui espaço de concretização dos direitos socioassistenciais no município. Por meio dele, possibilita-se, em geral, o primeiro acesso das famílias aos direitos socioassistenciais e, portanto, à proteção social.

ATUAÇÕES

O Cras é a porta de entrada dos usuários da política de assistência social para a rede de Proteção Básica e referência para encaminhamentos à Proteção Especial. Desempenha papel central ao constituir a principal estrutura física local, cujo espaço físico é compatível com o trabalho social com famílias atendidas e conta com uma equipe profissional de referência formada atualmente por assistente social, psicóloga, coordenadora e equipe auxiliar.

Liminar garante cirurgia a soldado pelo IPE



Entre as principais atuações do Cras estão prestar serviços continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social para famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, por meio do Paif, como acolhimento, acompanhamento em serviços socioeducativos e de convivência ou por ações socioassistenciais, encaminhamentos para a rede de proteção social e para os demais serviços das outras políticas sociais, orientação e apoio na garantia dos seus direitos de cidadania e de convivência familiar e comunitária.

* Com informações da prefeitura de Dilermando de Aguiar