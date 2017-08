Em Santa Maria 04/08/2017 | 20h53 Atualizada em

Neste domingo, a partir das 9h, no CDM, ocorre a 1ª edição do Elite Pro Open de Jiu-Jitsu em Santa Maria. A competição é organizada pela Master Esportes, em parceria com o atleta Franco Thomas e o professor Leonardo Morosetti.

Cerca de 300 praticantes da modalidade, divididos em cerca de 25 equipes de 20 cidades da região, com a participação de um time uruguaio, vão disputar a premiação de R$ 4 mil. A entrada é gratuita, mas haverá doações de alimentos.