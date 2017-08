Caminhoneiros encerram mobilizações em rodovias da região

Trânsito 06/08/2017 | 18h04 Atualizada em

Desde a tarde de sábado, não há registros de manifestações de caminhoneiros em rodovias da região. Em pelo menos seis pontos, os motoristas chegaram a reunir-se, desde a última quinta-feira, para protestar contra o aumento do preço dos combustíveis.



De acordo com o chefe da 9ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal (PRF), Héder Macedo, no sábado, policiais rodoviários foram até os pontos de manifestação para entregar documentos de uma liminar da Justiça Federal que proibia o bloqueio do trânsito nas rodovias, sujeito a multas de R$ 5 mil a quem descumprir a determinação.

Segundo Macedo, os protestos já estavam menores no sábado. Em Caçapava do Sul, na BR-392, já não havia mais a concentração de caminhoneiros. Em outros quatro locais – na BR-392, em Santa Maria e em São Sepé, na BR-287, em São Pedro do Sul, e na BR-158, em Júlio de Castilhos – o documento foi entregue. O último local a encerrar o protesto, na região, foi na BR-290, em São Gabriel, onde a liminar também foi entregue. Nesse ponto, uma manifestação, que teve início no sábado, durou algumas horas.

Ainda não há informações sobre a possibilidade de os caminhoneiros retomarem a mobilização nas rodovias a partir de hoje.