Calouros de Medicina de Unifra e UFSM se unem para doar sangue e arrecadar alimentos

Solidariedade 17/08/2017 | 11h30 Atualizada em

Calouros dos cursos de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e do Centro Universitário Franciscano (Unifra) se unem para participar do Trote Solidário, nesta sexta e sábado.

A ação incentiva a doação de sangue e arrecada doações de alimentos não-perecíveis.



A iniciativa é promovida pelo Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e qualquer pessoa pode participar das doações. Confira a programação:

Doação de Sangue

Quando _ Sexta-feira, 18 de agosto

Onde _ No serviço de homoterapia (Avenida Presidente Vargas, 2291, Centro), das 8h às 14h e no Hemocentro (Rua Alameda Santiago do Chile, 35), das 8h às 14h

Doação de alimentos não-perecíveis

Quando _ Sábado, 19 de agosto

Onde _ Nos mercados Nacional (Avenida Medianeira, 1321), Big (Avenida Fernando Ferrari, 1483), Carrefour Hipermercado (Avenida Rio Branco, 732), Peruzzo (Avenida Presidente Vargas, 1976), Rede Vivo (Avenida Hélvio Basso, 2200) e Rede Vivo (Avenida das Dores, 2327), das 9h às 18h