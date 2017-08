Ator de companhia paulistana dá curso de teatro em Santa Maria

Atuação e criação 10/08/2017 | 10h30 Atualizada em

Ator e pesquisador formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Maurício Schneider desenvolveu boa parte da carreira em São Paulo. Lá, atuou em campanhas publicitárias e em 10 peças de teatro, além de colaborar na criação e montagem de diferentes trabalhos e grupos cênicos.

Atualmente é ator, gestor e assistente pedagógico na Casa Balagan, coordenada por Maria Thaís, na capital paulista. Mas na semana que vem, estará em Santa Maria, para ministrar Partilha – Encontro Entre Atores e Criadores.

Exposição de gravuras tem visitação gratuita



Trata-se de uma oficina na qual, como o nome sugere, ele vai compartilhar experiências e perspectivas de pesquisa e criação que adquiriu em quase uma década de trabalho junto a encenadores, pedagogos, e grupos de teatro na cidade de São Paulo. O público-alvo são atores, diretores e educadores.

O curso – que será realizado de 17 a 20 de agosto, na Casa das Artes, em Camobi – prevê tópicos como investigação prática sobre a palavra, a voz, a narrativa, a relação coro-protagonista e o ator enquanto criador. As inscrições vão até terça-feira. As vagas são limitadas.



Partilha – Encontro Entre Atores e Criadores

– Com – Mauricio Schneider

– Quando – De 17 a 20 de agosto. Quinta e sexta, às 19h e Sábado e domingo, às 16h

– Onde – Casa das Artes (Faixa Nova de Camobi, 257, sala 7, perto da rótula da UFSM)

– Quanto – R$ 150

– Inscrições – Até 15 de agosto, pelo e-mail charcoelodo@gmail.com

– Informações – Na página do evento no Facebook