Atirador de Santa Maria embarca aos EUA para campeonato mundial de tiro ao prato

No exterior 04/08/2017 | 13h00 Atualizada em

O sonho de qualquer atirador esportivo, especialmente da modalidade trap americano, popularmente conhecida no Brasil como tiro ao prato, é atirar na terra onde tudo começou. E isso vai se tornar realidade para o advogado de Santa Maria Átila Moura Abella, 35 anos. Nesta sexta, ele embarca rumo à cidade de Sparta, no Estado de Illinois, nos Estados Unidos. Lá, ele compete no The Grand American World Trapshooting Championships, conhecido como Grand American.



Trap SM realizou a 7ª etapa do Campeonato Santa-Mariense de tiro ao prato



– É o torneio mais importante de tiro ao prato do mundo. Desde que eu comecei no esporte, em 2014, sonho em atirar lá – afirma Átila.



Trap SM fica com segundo lugar em etapa do Gaúcho de Fossa Olímpica



O atirador, que representará a Trap SM e a Socepe, fica em solo americano até o dia 11. Além de Átila, mais cinco gaúchos participam do Grand American. O santa-mariense fará três provas, todas na categoria double A.



Atirador olímpico volta a Santa Maria pela primeira vez após os Jogos do Rio 2016



Apesar do favoritismo dos norte-americanos, já que eles têm uma lei mais flexível para a compra de armas e munição, e, consequentemente, podem treinar com mais frequência, Átila está confiante em um bom resultado.



Trap SM realiza primeira competição na modalidade fossa olímpica em Santa Maria



– O nível é altíssimo. Mas vamos fazer o melhor, o que a gente atira em 10 anos, eles atiram em um semestre. Um atirador brasileiro que atira muito, faz 10 mil pratos. Eles devem fazer isso a cada dois meses, é uma diferença de cultura. Estou otimista, vou para a competição sabendo que tenho condições de vencer. Temos que saber lidar com a tensão, com a adrenalina. Mas como é um esporte amador, quero me divertir – projeta.



Número de praticantes de tiro ao prato cresce 300% em dois anos em Santa Maria



No entanto, além do campeonato, a experiência também pode ser um divisor de águas para Átila. Com a popularidade em alta depois da Olimpíada Rio 2016, a modalidade fossa olímpica cresceu muito em Santa Maria, principalmente, impulsionada pela participação de Roberto Schmits, técnico da TrapSM, nos Jogos, mas, também, pela construção de uma pedana da categoria na sede da Socepe. Por isso, Átila está pensando em passar a atirar na modalidade fossa olímpica.



Equipe de Santa Maria fica em segundo lugar na abertura do Gaúcho de Tiro ao Prato



– Estou pensando em trocar, então, resolvi atirar esse ano no Grand American para ver, realmente, se vou tomar essa decisão de migrar – revela.