23 opções para curtir o fim de semana em Santa Maria 

Mais um final de semana chegou. Vai ter um tempinho de folga e quer saber como curtir o dia ou a noite em Santa Maria? Confira as atrações:

:: SÁBADO

NOITE

GABRIEL ALMEIDA + LOUIS&ANAS – Rock e pop. Bar do Pingo (Floriano, 1.234), 21h. Ingressos: de graça até 22h, R$ 15 (até meia-noite) e R$ 17



PREVIEW SUNSET SESSIONS – Eletrônica. Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300), a partir das 18h. Ingressos: R$ 30 (segundo lote), R$ 35 (na hora). Ingressos disponíveis no site do polvo tickets

NOITE MADE IN ROÇA – Com Robson Souza e Grupo Sanfona. Corujão (BR-158, km 318), às 23h. Ingresso: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

MEGAMIX – Pop. Macondo (Valandro, 643), 22h. Ingresso: R$ 10 (promocional até 22h30min) e R$ 20 (geral). À venda no site Sympla

GUEPPARDO – Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingresso: R$ 10 (antecipado com nome na lista) e R$ 15 (na hora)

SAMBA EM COMCERVA – Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 21h. Ingresso: R$ 12

TUDO DI BOM – Pagode, sertanejo e funk. Dom Zé (Venâncio, 862), às 22h. Ingressos: R$ 15 (fem até 23h30min, com consumação), R$ 15 (fem, após às 23h30min) e R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masculino, após 23h30min)

DOUGLAS BRAGA – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingresso: R$ 15

BEAST OF THE BEAST – Tributo Iron Maiden. Moto Garage (Floriano Peixoto, 2.010), às 22h. Ingresso: R$ 18

PREVIEW ESPIRAL 4 – Eletronica. Rockers Soul Food (Helvio Basso, 1.241), ás 23h. Ingressos: R$ 10 (até a meia noite) e R$ 20 (após)

PINTTOO – Rock. The Park (Venâncio Aires, 2.471), às 21h. Ingresso: R$ 15

CAMALEÃO E OS BICHOS DO MATO – Rock. Vaca Profana (Serafim Valandro, 536), às 22h. Ingresso: R$ 12

ROCKSANE – Rock. Zeppelin Bar (Rua Visconde de Pelotas, 978), às 21h. Ingresso: R$ 15

:: SÁBADO E DOMINGO

CINEMA

Nas telonas do Arcoplex, em Santa Maria, a novidade é o filme Planeta dos Macacos: A Guerra, que estreou na última quinta-feira. Os longas Dunkirk, 7 Desejos, Detetives do Prédio Azul, Transformers: O Último Cavaleiro, Carros 3, Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Meu Malvado Favorito 3 seguem em cartaz. Confira a programação completa neste link.

PÁTIO RURAL

No sábado e no domingo, a galera vai poder curtir a 2ª edição do Pátio Rural, que contará com a get="_blank">2ª edição do Pátio Rural, que contará com a presença de 30 expositores, entre culinaristas e agroindústrias que trazem o melhor da produção dos distritos de Santa Maria para a área do Hotel Fazenda Pampas, na antiga Cidade dos Meninos. Acontece das 14h às 22h no sábado, e das 10h às 20h no domingo, com entrada franca e estacionamento a R$ 3. Desta vez, haverá mudança no trajeto. O acesso para entrada no Hotel Fazenda Pampas será pela Rua Angelin Bortoluzzi e a saída será pela Estrada Municipal Daniel Rizzi.



XV JUVENART

Santa Maria sedia, mais uma vez, um dos maiores concursos de dança do estado. O XV Juvenart, que começa na sexta-feira e segue até domingo, reúne adolescentes de até 17 anos, em uma competição de valorização e divulgação das artes, da tradição e da cultura popular do Rio Grande do Sul. O palco será o Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Ingressos – R$ 10 por dia (por pessoa) ou R$ 20 o passaporte para os 3 dias (por pessoa)

Estacionamento – 10 por dia (por carro) ou R$ 20 passaporte para os 3 dias (por carro)

Ônibus – podem acessar o parque apenas para embarque/desembarque de grupos e materiais. É importância chegarem ao local do evento com antecedência para procederem à fiscalização

Regulamento – antecipei.com.br/juvenart-2017

Mais informações – atendimento@antecipei.com.br



EXPOSIÇÃO

MEU SANGUE TAMBÉM É VIDA

Quando – De 3 a 30 de agosto. Visitação de segunda a Sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados das 11h às 18h

Onde – Sala Monet Plaza Arte, do Monet Plaza Shopping (Avenida Fernando Ferrari,1.483)

Quanto – De graça

:: DOMINGO

EXPOSIÇÃO

DIECAST

Exposição de carros colecionáveis no Monet Plaza Shopping. É gratuito e acontece das 10h às 20h.



BRIQUE DA VILA BELGA

Domingo de sol combina com visita ao já tradicional Brique da Vila Belga. Além das vendas de arte e alimentação, o brique terá a apresentação dos músicos Tainan Luís Guazina Acunha e Marcelo Massário, além do espetáculo do Teatro Por Que Não? Amores Aos Montes às 15h30min.

VIVA O CAMPUS

Para curtir a tarde no campus da UFSM, a banda Camaleão e os Bichos do Mato vai animar o domingo. Acontece no Espaço Multiuso da Universidade (Av. Roraima, 1.000, Camobi), das 15h às 18h. Entrada gratuita

NOITE

SAMBA DO ZÉ – Samba. Dom Zé (Venâncio, 862), 22h. Ingressos: de graça (mulheres até 22h30min), R$ 15 (fem, com consumação), R$ 25 (masc, até as 22h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masc, após 22h30min)

EDSON ROSA + PEDRO MONTI – Pop rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Angelo Uglione, 1567), às 21h. Ingresso: R$ 10

CLUBE DO SAMBA – Samba. Vaca Profana (Serafim Valandro, 536), às 18h. Ingresso: R$ 15