Projeto de equoterapia da UFSM ajuda no desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais

De sorriso fácil e com respostas na ponta da língua, Maycon Fagundes dos Santos, 10 anos, é agitado como qualquer menino de sua idade. Porém, ele nasceu com mielomeningocele, também conhecida como espinha bífida aberta. Esta condição é uma má formação congênita da coluna vertebral na qual as meninges, a medula e as raízes nervosas ficam expostas. Mas na garupa da égua Jurubeba, do projeto de Equoterapia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Maycon parece nem lembrar da sua condição, e fica firme na sela.

O professor de Educação Física Fernando Copetti conta que a ação começou em 1995, quando ele era mestrando da UFSM. Ele, que participa da iniciativa desde o primeiro ano, é o coordenador do projeto de Equoterapia desde 1997.

Os atendidos passam por uma avaliação da coordenadoria do programa e não há idade para participar das atividades. Entretanto, o projeto é apenas para pessoas com necessidades especiais, preferencialmente, crianças. O professor explica que o número de atendidos depende da quantidade de voluntários para a equipe do projeto. Os encontros ocorrem todos os sábados, pela manhã, no campus da UFSM, com exceção nos dias de chuva, ou quando a universidade precisa utilizar o espaço da pista de equitação.

Maycon é um dos mais novos atendidos do projeto que, neste ano, começou no dia 6 de maio. Mas para a avó do menino, a dona de casa Celia Fagundes, 55 anos, os passeios a cavalo já fazem parte da rotina

.– Ele passa a semana inteira falando da Juju (a égua Jurubeba), do pessoal que o ajuda e dos lugares por onde passeou com a égua. Ele fica ansioso para chegar o sábado e voltar – conta a avó.

E mesmo os pequenos que não falam muito demonstram interesse pela atividade. Conforme a técnica em enfermagem Raquel Mendes, 38 anos, o filho Mateus Guidolin, 4, que tem Síndrome de Down, comunica-se mais por expressões. Com pouca habilidade de fala, quando vai às sessões da equoterapia, o sorriso é constante no rosto do pequeno, segundo a mãe.O pai de Mateus, o autônomo Marcio Eugênio Guidolin, 41 anos, diz que o filho gosta muito de brincar com os animais e fica muito feliz quando vê a égua do projeto. Além disso, a criança já demonstra autonomia quando é colocado no lombo de Jurubeba.

– O Mateus não quer que a gente o segure. Se colocamos a mão, ele tira. Quer se segurar sozinho – conta, aos risos.

A mãe acredita que participar desta ação será bom para o desenvolvimento de Mateus, que já demonstra conexão afetiva com a equipe e a égua.

– Ele diz em casa, ¿a Ju¿ e faz como se estivesse em um cavalo. A Ju é a Jurubeba. A postura dele já fica diferente também. Vai ser interessante ver como será o desenvolvimento dele ao longo deste ano – comenta a técnica em enfermagem.



MUITO MAIS QUE ANDAR A CAVALO

O coordenador do projeto de Equoterapia da UFSM, professor Fernando Copetti, explica que a iniciativa é muito mais do que colocar pessoas com necessidades especiais em cima de um cavalo e levá-los para passear pelo campus. A preparação do animal, o contato com pessoas diferentes e a aprendizagem do respeito e do carinho pelos bichos está incluso nas ações do projeto. Copetti diz que os atendidos aprendem a escovar Jurubeba, égua usada para as sessões, e também a encilhar o equipamento no animal. Os praticantes da equoterapia também recebem informações de como limpá-la e a se despedir da égua.

O professor conta que há casos em que nem sempre é na primeira sessão que os pequenos se habituam ao cavalo.– Já tivemos casos do praticante não querer nem chegar perto. Foi todo um processo até o menino se aproximar, passar a mão e sentir o animal. Trabalhamos esse tipo de coisa também. A segurança do praticante. Teve outro que estranhava o nome do cavalo, que era Formiga. Ele não entendia como um cavalo ¿podia ser uma formiga¿ – diz Copetti.

CONTRAINDICAÇÕES

Para o coordenador, é preciso ter cuidado com a expectativa, pois, às vezes, os pais chegam muito empolgados para que os filhos participem das sessões. Mas, após alguns encontros, é perceptível se a pessoa vai ou não continuar com a equoterapia. Isso pode acontecer porque a atividade é de muito estímulo para a capacidade da criança, causando o efeito inverso. Em vez de calma, surgem a agitação e o medo.

Contudo, Copetti diz que essas situações são raras e que, na maioria das vezes, a melhora dos praticantes é perceptível a cada sessão.