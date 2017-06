Previsão é de chuva até sexta-feira em Santa Maria

Tempo 05/06/2017 | 09h02 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Atenção, santa-marienses! A chuva, que deu uma trégua no fim de semana, promete voltar e ficar por mais alguns dias.

Conforme informações do meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Marcelo Rezende, a instabilidade do tempo começa nesta segunda-feira e deve permanecer até o final da semana. Entre os dias 7 e 8 de junho, pode chover cerca de 40mm. O sol pode aparecer, um pouco tímido, apenas na sexta-feira.

Os produtos campeões de venda nos mercados de Santa Maria quando chegar o frio



As temperaturas ficam amenas até a quinta-feira. As mínimas ficam em torno dos 12ºC, e as máximas não passam dos 22ºC. Mas é bom preparar os casacos para o fim de semana.

A partir de sexta-feira, pode fazer mínima de 5ºC na região. As pancadas de chuva devem tirar uma folga no sábado e domingo, mas retornam à cidade na próxima segunda-feira.