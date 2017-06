Tentativa de homicídio 03/06/2017 | 13h53 Atualizada em

A Brigada Militar de Santa Maria (BM) registrou, na noite de sexta-feira, uma tentativa de homicídio em Santa Maria.

De acordo com informações da BM, um homem, de 58 anos, deu entrada no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) com um corte no pescoço, provocado por faca.

Ainda não se sabe quem foi o autor do ferimento e nem onde o fato aconteceu. A Polícia Civil deve investigar o caso.