Conheça Xuxinha, a cadela de Caçapava que faz sucesso na internet

Dar um rolê na carona de carro pela cidade, frequentar cafés, empresas e boutiques, acompanhar aulas na escola, assistir à missa, desfrutar do ar-condicionado do banco e tirar aquela soneca em sua poltrona preferida na clínica veterinária estão entre as inúmeras atividades da Xuxinha Pampeano, uma cadela comunitária que faz sucesso nas redes sociais em Caçapava.



Seu "jeito de ser" e docilidade conquistou muitas fãs. Para saber por onde anda basta acessar seu perfil no Facebook e visualizar as postagens que amigos, comerciantes e clientes fazem. Sem falar das inúmeras imagens que circulam pelo WhatsApp informando que ela esteve no lugar.

Muitos não sabem, mas sua vida não foi nada fácil. Ela nasceu no interior de Rosário do Sul. Viveu anos em uma propriedade rural onde plantavam soja. Por sorte, em 2014 encontrou o caçapavano Enilso Santos Oliveira, um caminhoneiro que estava trabalhando no local e lhe deu comida e carinho.

Porém, um dia o amigo estava de partida e ela não perdeu a oportunidade de deixar a zona rural, entrou na cabine do caminhão e foi morar na Vila Batista, em Caçapava.

Entretanto, como estava acostumada com a liberdade do campo, todos os dias pulava os muros da nova casa para caminhar pelas ruas. Até que há dois anos se "aquerenciou" no posto de combustíveis no centro da cidade. Segundo o frentista Ozilei Rodrigues, ele e os colegas que deram o nome a cadela que frequentava a empresa com outros dois cachorros.

– Como eram três, então decidimos colocar Pelé, Xuxa e Luciano Zafir. Mas nem imaginávamos que a cachorra iria fazer tanto sucesso. O perfil no Facebook fomos nós que criamos – comenta.

De acordo com Samya Ismail Chaves, Xuxinha é adorada pela sociedade caçapavana por ser um animal carismático.,– Ela entrar nas salas de aula das escolas do centro e fica quietinha acompanhando as explicações dos professores, não faz bagunça. Frequenta a Feira do Livro, Festa do Divino, vai a Igreja e senta bem na frente. Algo que achei interessante, talvez coincidência, foi uma vez ela foi no velório de uma pessoa na capela da funerária e depois na missa de 7º dia na Igreja. Ela é tão famosa, que dias atrás o prefeito Giovani comentou que estava aguardando a visita da Xuxa, pois ela aparece em vários locais públicos e as fotos circulam nas redes sociais – conta.

Passeio de carro

Conforme a empresária Ana Paula Hubert, a cadela visita sua loja quase todos os dias.

– Seu lugar preferido é o provador. Algumas clientes estranham sua presença, mas a maioria ama a cadela. A Xuxa é uma ¿Maria gasolina¿, é só abrir a porta do carro que ela entra. Ela adora dar uma volta na cidade – relata.

A cadela é castrada, chipada e registrada como cão comunitário. Está com as vacinas em dia e toda semana toma banho na Pipetta Clínica Veterinária, que também cuida voluntariamente de sua saúde.

Xuxinha é uma mensageira, no bolsinho da roupa que ela usa frequentemente são colocados bilhetes informando por onde ela passou, desenhos, letras de músicas ou poesias. (Marcelo Marques/Gazeta de Caçapava)